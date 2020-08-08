Премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил, что, несмотря на ситуацию с коронавирусом, учебный год в нашей стране начнется с 1 сентября.

Об этом он проинформировал в интервью “Радио Свобода”.

Глава Правительства заверил, что для того, чтобы дети пошли в школы 1 сентября, проведены все необходимые мероприятия и совещания.

“Учебный год начнется в Украине 1 сентября. Нормальный учебный год. Это важно. Потому что люди переживают. Есть какие-то спекуляции, манипуляции, что все будут учиться дома, что социализации детей не будет. Есть масса просьб: пустите хоть в первый класс хоть на один день детей, чтобы дети увидели, что это такое. Нет. У нас учебный год начинается 1 сентября. Мы уже провели все необходимые мероприятия, совещания. Мы запустили процессы в областях. Председатели ОГА контролируют”, – отметил Шмыгаль.

Он уточнил, что в регионах, находящихся в “красных зонах” (с высоким уровнем распространения коронавируса), власти будут вводить для школьников двухнедельный карантин. В таких случаях дети будут обучаться дистанционно.

“В тех регионах, где есть “красные” ограничения, конечно, будет введен карантин такой же, который вводится при других эпидемиях. Например, когда эпидемия гриппа или любая другая инфекция, то закрывают школы на 2 недели, дети учатся дома дистанционно, а потом снова идут в школу”, – рассказал Шмыгаль.

(На видео – с 27:00)