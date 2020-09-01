В Украине с 1 сентября вырос размер минимальной заработной платы и пенсий.

Об этом сообщают #Буквы.

Так, минимальная зарплата выросла до 5 тысяч гривен в месяц.

Соответствующий законопроект 25 августа приняла Верховная Рада Украины, а впоследствии подписал президент Владимир Зеленский.

Стоит отметить, что, согласно госбюджету на 2020 год, минимальная заработная плата до 1 сентября составляла 4723 грн в месячном размере. Таким образом, повышение составило 277 грн.

Зарплаты бюджетников

В связи с повышением “минималки” Кабинет Министров с 1 сентября также повысил должностные оклады (тарифные ставки) бюджетникам.

Данным решением устанавливается должностной оклад работника 1-го тарифного разряда Единой тарифной сетки в размере 2225 грн (что в соотношении с размером минимальной зарплаты 5000 грн будет составлять 44,5%).

Стоит отметить, что размеры должностных окладов работников определяются на основе должностного оклада работника 1-го тарифного разряда, размер которого до 1 сентября составлял 2102 гривны.

Таким образом, были повышены размеры должностных окладов по всем разрядам ЕТС (они рассчитаны, исходя из нового размера оклада работника 1-го разряда).

Так, должностной оклад (тарифная ставка) 2 тарифного разряда составит 2425 гривен; 3 тарифного разряда – 2626 гривен; 4 тарифного разряда – 2826 гривен; 5 тарифного разряда – 3026 гривен и так далее.

Повышение пенсий

На основании увеличения размера минимальной зарплаты с 1 сентября также повысится размер минимальной пенсии для ряда категорий граждан.

Согласно сообщению на сайте Пенсионного фонда Украины, будет повышен минимальный размер пенсии по возрасту для неработающих пенсионеров, достигших возраста 65 лет и имеющих страховой стаж 35 лет (мужчины) и 30 лет (женщины).

Таким образом, минимальный размер пенсии для пенсионеров, которые имеют полный страховой стаж, вырастет с 1889,20 грн до 2000 грн. Повышение составляет 110,8 гривен.

Пенсии пересчитают 1,6 млн пенсионеров.

В новых размерах пенсию будут начислять уже с сентября 2020 года.

Для работающих пенсионеров перерасчет пенсий с использованием нового показателя минимальной заработной платы будет осуществляться после увольнения с работы или прекращения ими предпринимательской деятельности.