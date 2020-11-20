Уже с этой субботы, 21 ноября, в Украине начнут штрафовать за отсутствие защитной маски на лице во время пребывания в общественном транспорте и общественных зданиях. Размер штрафа составит от 170 до 255 гривен.

Об этом напомнили в пресс-службе Верховной Рады Украины.

“С субботы, 21 ноября начнут штрафовать за неношение масок в общественных заведениях и транспорте”, – сказано в сообщении.

Соответствующий закон ВР приняла 6 ноября. Накануне документ был подписан президентом Украины Владимиром Зеленским.

Сегодня закон был опубликован в издании “Голос Украины”. Документ вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования.

Закон дополняет статью 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях частью второй, предусматривающей наложение штрафа от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 170 до 255 гривен) за пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без надетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно.

Протоколы об административных правонарушениях будут составлять сотрудники Национальной полиции, а также органов государственной санитарно-эпидемиологической службы.

Закон направлен на предотвращение распространения коронавирусной болезни среди граждан Украины.