Государственная служба геологии и недр впервые за всю историю Украины продала на электронных торгах золоторудный лот - Желтоводский участок с залежами руд золота в Днепропетровской области.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Всего на торгах продали 13 спецразрешений с залежами золота, подземных вод, янтаря и марганцевых руд.

Отмечается, что в ходе торгов общая стоимость лотов выросла в 6 раз – с 6,5 до 38,4 млн грн.

Желтоводский участок для геологического изучения и опытно-промышленной разработки сроком на 5 лет приобрело ООО “Спис Украина”. Стартовая цена лота составляла 4,48 миллиона гривен, а купили ее за 5,74 миллиона.

По данным издания “Наши деньги”, ООО “Спис Украина” было зарегистрировано в феврале 2010 года во Львове, бенефициаром указанный гражданин Турции Чакмак Фырат. Он также является мажоритарным владельцем ООО “Вуд Индастриас”, основной вид деятельности которого производство фанеры, древесных плит и панелей. Кроме того, Фырат также руководитель ООО “Солнечная энергия Хмельницкой”.

До июля 2020 года владельцем “Спис Украины” был Караахметоглу Эмре, который связан с владельцами группы компаний “Онур”. “Онур” вошла в число избранных при президентстве Владимира Зеленского фирм, которые создали “дорожный картель” на Большом строительстве. Эти шесть фирм поделили между собой 67 % всех подрядов Укравтодора на ремонт и строительство дорог.

Единственным конкурентом победителя на аукционе была ООО “Нидком”, окончательное предложение которого было дешевле от предложения “Списа Украины” на 0,6 %. Эта фирма почти в равных частях принадлежит Леониду Дорошу, Александре Ринк и Александру Шишкину. Фирма зарегистрирована в Борисполе под Киевом и специализируется на строительных работах. “Нидком” начал с июня 2019 года активно получать госзаказы по строительству, по данным Прозорро, общая сумма заключенных сделок составила 346,06 млн грн.