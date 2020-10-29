Министерство здравоохранения Украины вводит альтернативный метод диагностики COVID-19 с помощью быстрых тестов на антиген. Из специального Фонда борьбы с коронавирусом выделят 2 млрд гривен. За эти средства планируется осуществить закупку новых тест-систем.

Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на брифинге 29 октября.

По словам министра, этот метод диагностики коронавируса только появился в мире и показал высокую эффективность.

“Мы будем вводить новый метод тестирования, который только появился в мире. Это быстрые тесты на антиген. Мы уже подали соответствующие изменения в определенные постановления, а также запрос на получение дополнительных средств”, – сказал Степанов.

Министр отметил, что путем введения нового метода диагностики заболевания планируют увеличить общее количество тестирований на коронавирус в Украине.