Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на брифинге 29 октября.
По словам министра, этот метод диагностики коронавируса только появился в мире и показал высокую эффективность.
“Мы будем вводить новый метод тестирования, который только появился в мире. Это быстрые тесты на антиген. Мы уже подали соответствующие изменения в определенные постановления, а также запрос на получение дополнительных средств”, – сказал Степанов.
Министр отметил, что путем введения нового метода диагностики заболевания планируют увеличить общее количество тестирований на коронавирус в Украине.
- По состоянию на утро четверга, 29 октября, в Украине зафиксировано 7342 новых случая коронавируса COVID-19.
- В Украине с 26 октября начало действовать новое эпидемическое зонирование. Город Киев остается в оранжевой зоне.
- В Минздраве Украины разработали детальный план, учитывающий способность системы здравоохранения и определяет алгоритм действий в соответствии с четырьмя уровнями опасности.