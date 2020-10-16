Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире телеканала Украина 24.
По его словам, в Украине функционируют три производства, которые поставляют в лаборатории ПЦР-тесты на коронавирус. Однако приближается сезон других вирусных заболеваний. Поэтому украинские ученые уже начали разработку теста, определяющего пять вирусов.
“Мы несколько раз встречались именно с производителями этих разработок, оценивали их тест-системы. Мы достигли такого консенсуса, они на своей базе будут делать многокомпонентную ПЦР-тест-систему на пять инфекций. Будет коронавирус, грипп “А”, “Б” … Мы договорились и дали заказ для академии медицинских наук о количестве таких тест-систем, которые нам нужны для дозорного присмотра за гриппом и гриппоподобными заболеваниями “, – сказал Ляшко.
- Всемирная организация здравоохранения провела ряд исследований с целью подтверждения эффективности известных препаратов против коронавируса типа COVID-19. В рамках глобального исследования “Солидарная терапия” стало известно, что схемы применения Ремдесивира, Гидроксихлорохина, Лопинавира/Ритонавира и Интерферона имели незначительное влияние на 28-дневную смертность или течение COVID-19 у госпитализированных пациентов. Иными словами, эти препараты неэффективны в борьбе с вирусом типа COVID-19.
- По состоянию на 16 октября научно доказана эффективность только одного препарата против коронавируса COVID-19 для пациентов с тяжелой формой болезни. В настоящее время это Дексаметазон.