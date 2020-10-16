Украинские производители ПЦР-тестов занимаются созданием многокомпонентной тест-системы, которая, кроме COVID-19, будет определять наличие в организме еще четырех вирусов.

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире телеканала Украина 24.

По его словам, в Украине функционируют три производства, которые поставляют в лаборатории ПЦР-тесты на коронавирус. Однако приближается сезон других вирусных заболеваний. Поэтому украинские ученые уже начали разработку теста, определяющего пять вирусов.

“Мы несколько раз встречались именно с производителями этих разработок, оценивали их тест-системы. Мы достигли такого консенсуса, они на своей базе будут делать многокомпонентную ПЦР-тест-систему на пять инфекций. Будет коронавирус, грипп “А”, “Б” … Мы договорились и дали заказ для академии медицинских наук о количестве таких тест-систем, которые нам нужны для дозорного присмотра за гриппом и гриппоподобными заболеваниями “, – сказал Ляшко.