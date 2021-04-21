В Україні створять єдину міжвідомчу електронну платформу для забезпечення процедури зарахування іноземців та осіб без громадянства до закладу вищої освіти.

Відповідне рішення ухвалив Кабінет Міністрів на засіданні 21 квітня.

Зокрема, Уряд ухвалив проєкт розпорядження “Про затвердження плану заходів щодо популяризації можливостей здобуття вищої освіти в Україні для іноземних студентів до 2025 року”.

Цей документ розроблено з метою популяризації вищої освіти України на світовому ринку освітніх послуг, поширення в інформаційному просторі іноземних країн відомостей щодо здобуття вищої освіти в Україні задля збільшення чисельності іноземних студентів.

Затверджений план заходів передбачає:

розробку стратегії маркетингу послуг вищої освіти на міжнародному освітньому ринку та план заходів з її імплементації;

проведення рекламних кампаній, спрямованих на закордонну аудиторію;

поліпшення якості освітніх послуг;

впровадження єдиної міжвідомчої електронної платформи для забезпечення процедури зарахування іноземців та осіб без громадянства до закладу вищої освіти.

Як працювати е-платформа?

Усі українські виші, які приймають іноземців, мають зареєструватися на е-платформі. Після цього вони отримають доступ до інформації про абітурієнта на етапі проходження ним погоджувальних процедур.

Зокрема, виш зможе ознайомитися з інформацією щодо проходження вступником погоджень Службою безпеки України та адміністрацією Державної прикордонної служби.

Водночас іноземні абітурієнти зможуть створювати власні кабінети на е-платформі, за допомогою яких зручно подавати пакет документів у бажані заклади вищої освіти, отримувати електронні запрошення, слідкувати за етапами розгляду заявок, тощо.