У середу, 26 травня, Кабінет Міністрів схвалив проєкт указу президента про запровадження ще одного професійного свята - Дня адміністратора центру надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Відповідне рішення ухвалили на засіданні Уряду.

День працівника ЦНАП в Україні відзначатимуть щороку 6 вересня.

У пояснювальній записці зазначається, що 6 вересня 2012 року Верховною Радою ухвалено закону “Про адміністративні послуги”, який визначив правові засади реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб у сфері надання адміністративних послуг.

На виконання цього закону розпочали створення мережі ЦНАП. Станом на 1 січня 2021 року в Україні налічується 876 центрів надання адміністративних послуг, 59 територіальних підрозділів, 356 віддалених робочих місць адміністраторів та 15 мобільних центрів з надання адміністративних послуг. У ЦНАПах працює близько п’яти тисяч адміністраторів.

“З нагоди 9-ї річниці прийняття закону України “Про адміністративні послуги” та враховуючи, що завдяки якісному та неупередженому виконанню обов’язків адміністраторів центрів надання адміністративних послуг збільшується ступень довіри громадян до влади, пропонується запровадити в Україні професійне свято – День адміністратора центру надання адміністративних послуг, яке відзначатимуть щороку 6 вересня”, – йдеться в документі.