Відповідне рішення ухвалили на засіданні Уряду.

Зокрема, Кабмін погодив започаткування дня Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації. Це свято відзначатимуть щороку 25 травня.

Тепер рішення про започаткування нового професійного свята повинен затвердити президент Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів підтримав проєкт закону щодо приєднання державного Ощадбанку до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО). Цей проєкт закону сприятиме зменшенню частки держави у банківському секторі.