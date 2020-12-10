Covid-19 Украина

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В Украине появился еще один загадочный монолит, – видео

В четверг, 10 декабря, в Украине зафиксировали уже второй загадочный монолит. На этот раз обелиск появился в Полтаве.

Четверг, 10 декабря 2020, 20:05

О таинственном объекте сообщил блогер Денис Чернявский на своем Instagram-аккаунте.

Так, неизвестные установили монолит на Макухоовськой свалке в Полтаве. Авторы обелиска остаются неизвестными.

 

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Допис, поширений Denys Cherniavskyi (@cherniavskyi)

Напомним, что сегодня ряд СМИ сообщили, что в Киеве нашли “загадочный” монолит, подобный тому, что накануне обнаружили в США и в нескольких странах Европы. Но сооружение оказалось рекламой интернет-магазина “АЛЛО”.

  • Ранее сообщалось, что в США, в штате Юта, обнаружили загадочную трехметровую металлическую стелу. 29 ноября она исчезла. 
  • Также в Румынии появился загадочный металлический монолит похожий на тот, что был найден в пустыне американского штата Юта. 2 декабря стало известно, что монолит исчез.
  • 3 декабря очередной монолит появился на вершине горы Пайн в американском городе Атаскадеро (штат Калифорния).
  • Впоследствии арт-группа The Most Famous Artist заявила, что именно она установила загадочные монолиты.
Теги: видео, моноліт, обеліск, Полтава

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