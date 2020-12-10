В Украине появился еще один загадочный монолит, – видео

В четверг, 10 декабря, в Украине зафиксировали уже второй загадочный монолит. На этот раз обелиск появился в Полтаве.

О таинственном объекте сообщил блогер Денис Чернявский на своем Instagram-аккаунте.

Так, неизвестные установили монолит на Макухоовськой свалке в Полтаве. Авторы обелиска остаются неизвестными.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Denys Cherniavskyi (@cherniavskyi)

Напомним, что сегодня ряд СМИ сообщили, что в Киеве нашли “загадочный” монолит, подобный тому, что накануне обнаружили в США и в нескольких странах Европы. Но сооружение оказалось рекламой интернет-магазина “АЛЛО”.