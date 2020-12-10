В Украине появился еще один загадочный монолит, – видео

О таинственном объекте сообщил блогер Денис Чернявский на своем Instagram-аккаунте.
Так, неизвестные установили монолит на Макухоовськой свалке в Полтаве. Авторы обелиска остаются неизвестными.
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Напомним, что сегодня ряд СМИ сообщили, что в Киеве нашли “загадочный” монолит, подобный тому, что накануне обнаружили в США и в нескольких странах Европы. Но сооружение оказалось рекламой интернет-магазина “АЛЛО”.
- Ранее сообщалось, что в США, в штате Юта, обнаружили загадочную трехметровую металлическую стелу. 29 ноября она исчезла.
- Также в Румынии появился загадочный металлический монолит похожий на тот, что был найден в пустыне американского штата Юта. 2 декабря стало известно, что монолит исчез.
- 3 декабря очередной монолит появился на вершине горы Пайн в американском городе Атаскадеро (штат Калифорния).
- Впоследствии арт-группа The Most Famous Artist заявила, что именно она установила загадочные монолиты.