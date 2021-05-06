В Україні з’явилася нова премія для науковців

ЗеПорушення

47

Всего нарушений

15

Максимум без нарушений
21:09 В США парк Disney перестане перевіряти температуру відвідувачів з 16 травня
20:45 Росія може здійснити «повзучу анексію» Азовського моря, – Кулеба
20:42 Twitter блокує акаунти, які розповсюджують заяви Трампа
20:28 Норвегія продовжила обмеження на в’їзд для іноземців
19:59 Коронавірус в Україні: ситуація по областях на 6 травня
19:37 На Мальдівах ввели комендантську годину через COVID-19
19:28 В Індії зафіксовано найвищі показники захворюваності та смертності внаслідок COVID-19
19:20 «Я бачила світло в кінці тунелю»: Шерон Стоун розповіла, що відчувала під час клінічної смерті
19:14 У Нью-Йорку туристам пропонуватимуть отримати щеплення проти COVID-19 вакциною Johnson&Johnson
19:06 Коштовності, подаровані прийомній дочці Наполеона, продадуть на аукціоні
18:46 Оприлюднено перші кадри з фільмування приквелу «Гри престолів»
18:36 Ситуація з 87 округом «не має однозначного юридичного виходу», – ЦВК
18:29 В Єгипті на два тижні посилили карантин
18:18 У палаці Єлизавети II почали варити пиво: де його можна скуштувати
17:58 «Укрпошта» значно збільшила ліміт видачі готівки
17:58 Twitter купує сервіс Scroll, який допомагає сайтам заробляти на відключенні реклами
17:48 США візьмуть участь у саміті Кримської платформи
17:39 Понад чверть українців підтримують запровадження «паспортів COVID-вакцинації»: опитування
17:22 У Чорногорії за перший день вакцинації щепили 1,5% населення
16:52 Німецьку COVID-вакцину CureVac можуть схвалити вже у червні, — The New York Times
16:38 Партійний рейтинг: кого готові підтримати українці на виборах до Ради
16:01 У Туркменістані ветерани отримають подарунки від президента, але самі їх оплатять
15:59 Один з найбільших фестивалів Європи Sziget знову скасували
15:46 Учасників Олімпіади в Токіо безоплатно прищеплять вакцинами від Pfizer і BioNTech
15:27 Джон Девід Вашингтон зніметься у фантастичному фільмі «Справжня любов»
15:24 На Олімпійські ігри вперше в історії кваліфікувався трансгендер
15:16 Вікторія Бекхем розповіла, як Spice Girls надихнули Бейонсе на сольну кар’єру
14:59 Прикордонника, який зник через перекидання човна, знайшли загиблим

В Україні з’явилася нова премія для науковців

В Україні засновано нову державну премію. Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №5327.

Четверг, 6 мая 2021, 19:51

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

“Цей документ перейменовує Державну премію України в галузі науки і техніки на Національну премію імені Бориса Патона для увічнення пам’яті видатного українського вченого та організатора науки, державного і громадського діяча, президента НАН академіка Бориса Патона”, – йдеться в повідомленні.

Цю премію  присуджуватимуть за видатні досягнення в галузі науки й техніки.

Також вводиться нова номінація Держпремії України в галузі освіти — професійна передвища освіта.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування.

Нагадаємо, Верховна Рада схвалила даний проєкт закону в другому читанні в середині квітня.

Раніше повідомлялося, що у серпні на 102-му році життя помер Президент НАН України Борис Патон.

Борис Патон народився у 1918 році у Києві в родині відомого вченого Євгена Патона (1870-1953), пізніше директора і засновника Інституту електрозварювання, і Наталії Патон (1885-1971), домогосподарки.

У 1941 році закінчив Київський політехнічний інститут за спеціальністю інженер-електрик; захистив кандидатську дисертацію.

Борис Патон – вчений у галузі зварювальних процесів, металургії й технології металів, доктор технічних наук (1952) президент НАН України (з 1962), перший нагороджений званням Герой України.

Він також є автором і співавтором понад 720 винаходів (500 іноземних патентів), понад 1200 публікацій, в тому числі 20 наукових монографій.

  • Раніше #Букви зібрали цікаві висловлювання аксакала української науки.
Теги: Борис Патон, Владимир Зеленский, законопроект, Борис Патон, законопроект, премия

Читать #Буквы в Telegram и в Facebook