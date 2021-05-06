В Україні з’явилася нова премія для науковців

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

“Цей документ перейменовує Державну премію України в галузі науки і техніки на Національну премію імені Бориса Патона для увічнення пам’яті видатного українського вченого та організатора науки, державного і громадського діяча, президента НАН академіка Бориса Патона”, – йдеться в повідомленні.

Цю премію присуджуватимуть за видатні досягнення в галузі науки й техніки.

Також вводиться нова номінація Держпремії України в галузі освіти — професійна передвища освіта.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування.

Нагадаємо, Верховна Рада схвалила даний проєкт закону в другому читанні в середині квітня.