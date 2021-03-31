В Украине в рамках проектов по цифровизации процессов воинского учета будет введен электронный военный билет.

Об этом заявил министр обороны Андрей Таран, сообщает пресс-служба Минобороны.

По его словам, вместо военкоматов в Украине будут действовать территориальные центры комплектования в соответствии с административно-территориальноым устройством государства. Создан Единый государственный реестр военнообязанных.

“Начаты проекты по цифровизации процессов воинского учета: е-регистрация, е-военный билет, э-транспорт, э-ТЦК. И это только верхушка айсберга. Мы не просто укрепили вооруженные силы, но и дали инструменты для введения изменений в другие составляющие сектора безопасности и обороны”, – отметил Таран.

Он также отметил, шо на пути реформирования Вооруженных Сил Украины, к существующему институту контрактников добавили и профессионалов в запасе -Институт резервистов, которые добровольно будут подписывать контракт.