Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Законопроект №5327 підтримали 271 депутат ВР.

Законом передбачено перейменувати Державну премію України в галузі науки і техніки на Національну премію України імені Бориса Патона. Цю премію присуджуватимуть за видатні досягнення у галузі науки й техніки.

У пояснювальній записці наголошується, що реалізація закону не потребуватиме залучення додаткових коштів з державного бюджету.

Відповідні зміни внесено до переліку Державних премій України, визначених статтею 11 Закону України “Про державні нагороди України”.

Раніше повідомлялося, що у серпні на 102-му році життя помер Президент НАН України Борис Патон.

Борис Патон народився у 1918 році у Києві в родині відомого вченого Євгена Патона (1870-1953), пізніше директора і засновника Інституту електрозварювання, і Наталії Патон (1885-1971), домогосподарки.

У 1941 році закінчив Київський політехнічний інститут за спеціальністю інженер-електрик; захистив кандидатську дисертацію.

Борис Патон – вчений у галузі зварювальних процесів, металургії й технології металів, доктор технічних наук (1952) президент НАН України (з 1962), перший нагороджений званням Герой України.

Він також є автором і співавтором понад 720 винаходів (500 іноземних патентів), понад 1200 публікацій, в тому числі 20 наукових монографій.