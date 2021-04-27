Про це повідомляють #Букви.
Законопроєкт №3935 “Про внесення змін до Закону України “Про судоустрій і статус суддів” щодо врегулювання окремих питань проходження служби у Службі судової охорони” парламент ухвалив в другому читанні та у цілому 277 голосами.
Документ передбачає:
- утворення державної служби у Службі судової охорони та її територіальних підрозділах;
- вдосконалення порядку визначення стажу служби у Службі судової охорони;
- поширення дії Дисциплінарного статуту Національної поліції України на співробітників Служби;
- надання голові Служби та іншим керівникам повноважень щодо застосування заохочень та накладення дисциплінарних стягнень на підпорядкованих співробітників;
- створення можливості співробітникам Служби судової охорони утворювати професійні об’єднання та професійні спілки.
Відповідні зміни впроваджуються до законів “Про судоустрій і статус суддів”, “Про державну службу”, “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” тощо.
- 16 лютого Верховна Рада України підтримала в другому читанні та в цілому законопроєкт, яким поновлюються конкурси на зайняття посад державної служби. Його доповнили правками щодо “повноважень в.о. міністра”. У залі лунали заяви, що ці поправки вносяться під одну кандидатуру – в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка.
- Напередодні президент України Володимир Зеленський повернув до Верховної Ради закон про поновлення конкурсів на зайняття посад державної служби.