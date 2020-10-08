Министерство здравоохранения Украины начало подготовку временных госпиталей для больных коронавирусом. Эти меры связаны со стремительным ростом заболеваемости в стране.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в видеообращении на своей странице в Facebook.

“Уже сейчас мы начинаем подготовку к открытию временных госпиталей для больных COVID”, — сказал министр.

Степанов рассказал, что с начала пандемии коронавируса в Украине втрое увеличилось количество коек для больных коронавирус — с 12 до 37 тысяч. При этом по состоянию на 8 октября в Украину заняты 21 тысяча больничных коек, это около 56% от общего числа.

На днях Степанов заявлял, что Минздрав будет выступать за переход от адаптивного карантина (когда ограничения вводятся в зависимости под эпидемической ситуации) к усиленному карантину по всей стране в случае, если будет заполнено более 60% коек в больницах, которые принимают больных COVID-19.