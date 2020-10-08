Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в видеообращении на своей странице в Facebook.
“Уже сейчас мы начинаем подготовку к открытию временных госпиталей для больных COVID”, — сказал министр.
Степанов рассказал, что с начала пандемии коронавируса в Украине втрое увеличилось количество коек для больных коронавирус — с 12 до 37 тысяч. При этом по состоянию на 8 октября в Украину заняты 21 тысяча больничных коек, это около 56% от общего числа.
На днях Степанов заявлял, что Минздрав будет выступать за переход от адаптивного карантина (когда ограничения вводятся в зависимости под эпидемической ситуации) к усиленному карантину по всей стране в случае, если будет заполнено более 60% коек в больницах, которые принимают больных COVID-19.
- Напомним, по состоянию на утро четверга, 8 октября, в Украине подтверждено 5397 новых случаев коронавируса COVID-19. Впервые с начала вспышки в нашей стране показатель суточной заболеваемости превысил отметку в 5 тысяч.
- Ранее глава МОЗ Максим Степанов предполагал, что усиление карантина в Украине возможно, но возвращение к полному локдауну не надо.