В Украине с мая этого года почти в 2,5 раза возросло количество тестирований на коронавирус COVID-19 методом ПЦР (полимеразной цепной реакции).

Об этом сообщил сегодня на брифинге министр охраны здоровья Украины Максим Степанов.

“За прошедшую неделю было сделано 124 929 тестирований методом ПЦР. Для сравнения, на неделе с 18 по 24 мая в Украине было сделано 58 346 тестирований методом ПЦР. Почти в 2,5 раза было увеличено количество тестирований, начиная с 18 мая”, – отметил министр.

За минувшие сутки было осуществлено 18 тысяч 162 тестирования: из них 14 тысяч 109 методом ПЦР, а остальные – методом ИФА (на антитела к вирусу).

С начала эпидемии в Украине проведено 1 млн 550 тыс. 280 тестирований методом ПЦР.

(На видео – с 2:10)