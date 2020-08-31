Об этом сообщил сегодня на брифинге министр охраны здоровья Украины Максим Степанов.
“За прошедшую неделю было сделано 124 929 тестирований методом ПЦР. Для сравнения, на неделе с 18 по 24 мая в Украине было сделано 58 346 тестирований методом ПЦР. Почти в 2,5 раза было увеличено количество тестирований, начиная с 18 мая”, – отметил министр.
За минувшие сутки было осуществлено 18 тысяч 162 тестирования: из них 14 тысяч 109 методом ПЦР, а остальные – методом ИФА (на антитела к вирусу).
С начала эпидемии в Украине проведено 1 млн 550 тыс. 280 тестирований методом ПЦР.
(На видео – с 2:10)
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