Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр охраны здоровья Украины Максим Степанов.

“10 179 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине на 10 ноября 2020. Из них детей – 410, медработников – 445”, – написал он.

За последние сутки были госпитализированы 1252 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано: в г. Киев (747), Житомирской (646), Киевской (628), Одесской (608) и Запорожской (588) областях.

В течение суток умер еще 191 пациент. За все время эпидемии в Украине от осложнений COVID-19 умерли 8756 человек.

При этом выздоровели за сутки 5514 человек. С начала эпидемии коронавирус преодолели 214 657 пациентов.