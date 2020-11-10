Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр охраны здоровья Украины Максим Степанов.
“10 179 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине на 10 ноября 2020. Из них детей – 410, медработников – 445”, – написал он.
За последние сутки были госпитализированы 1252 человека.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано: в г. Киев (747), Житомирской (646), Киевской (628), Одесской (608) и Запорожской (588) областях.
В течение суток умер еще 191 пациент. За все время эпидемии в Украине от осложнений COVID-19 умерли 8756 человек.
При этом выздоровели за сутки 5514 человек. С начала эпидемии коронавирус преодолели 214 657 пациентов.
Всего в Украине было зафиксировано 479 197 случаев заражения коронавирусом.
За сутки было сделано 68 962 тестирования на коронавирус (в частности методом ПЦР – 42 966, методом ИФА – 25 996).
За все время было проведено 3691258 ПЦР-тестирований.
Количество заболеваний в регионах:
• г. Киев – 45 667 случаев;
• Винницкая область – 12 765 случаев;
• Волынская область – 16 821 случай;
• Днепропетровская область – 18 324 случая;
• Донецкая область – 14 578 случаев;
• Житомирская область – 19 616 случаев;
• Закарпатская область – 17 620 случаев;
• Запорожская область – 14 693 случая;
• Ивано-Франковская область – 25 054 случая;
• Киевская область – 21 038 случаев;
• Кировоградская область – 3204 случая;
• Луганская область – 4643 случая;
• Львовская область – 34 304 случая;
• Николаевская область – 10 787 случаев;
• Одесская область – 29 336 случаев;
• Полтавская область – 12 723 случая;
• Ровенская область – 22 622 случая;
• Сумская область – 15 297 случаев;
• Тернопольская область – 22 389 случаев;
• Харьковская область – 44 466 случаев;
• Херсонская область – 5833 случая;
• Хмельницкая область – 20 328 случаев;
• Черкасская область – 10 919 случаев;
• Черновицкая область – 25 835 случаев;
• Черниговская область – 10 335 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
- Ранее сообщалось, что из-за стремительного роста больных COVID-19 Министерство охраны здоровья инициирует введение жесткого карантина выходного дня.
- Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что с 9 ноября украинские больницы не будут проводить плановые операции, а перейдут только на лечение тех больных, которые нуждаются в немедленном лечении и пациентов с COVID-19.