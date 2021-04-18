Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Також за минулу добу
- ушпиталено – 4 274 особи;
- летальних випадків – 250;
- одужало – 6 523 особи;
- здійснено тестувань за добу – 60 380 (зокрема методом ПЛР – 27 278, методом ІФА – 6 558, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 26 544).
За весь час епідемії в Україні
- захворіло – 1 946. 510 осіб;
- одужало – 1 482 079 осіб;
- летальних випадків – 39 786;
- проведено ПЛР-тестувань – 8 942 671.
3 333 людини щеплено проти COVID-19 за добу 17 квітня 2021 року в Україні.
Щеплення проводилось 120 мобільними бригадами з імунізації та 102 пунктами щеплення.
Станом на 17 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 466 230 людей.
449 194 людини щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 449 192 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу закордоном).
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1 590), Дніпропетровській (1 114), Київській (597), Одеській (595) та Чернігівській (587) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:
- м. Київ – 480 випадків/ 186 щеплень;
- Вінницька область – 177 випадків/ 45 щеплень;
- Волинська область – 197 випадків/ 133 щеплення;
- Дніпропетровська область – 1 114 випадків/ 284 щеплення;
- Донецька область – 511 випадків/ 620 щеплень;
- Житомирська область – 379 випадків/ 36 щеплень;
- Закарпатська – 106 випадків/ 24 щеплення;
- Запорізька область – 151 випадок/ 56 щеплень;
- Івано-Франківська область – 100 випадків/ 94 щеплення;
- Київська область – 597 випадків/ 223 щеплення;
- Кіровоградська область – 219 випадків/ 29 щеплень;
- Луганська область – 65 випадків/ 50 щеплень;
- Львівська область – 461 випадок/ 401 щеплення;
- Миколаївська область – 468 випадків/ 48 щеплень;
- Одеська область – 595 випадків/ 381 щеплення;
- Полтавська область – 160 випадків/ 76 щеплень;
- Рівненська область – 300 випадків/ 78 щеплень;
- Сумська область – 540 випадків/ 15 щеплень;
- Тернопільська область – 256 випадків/ 58 щеплень;
- Харківська область – 1 590 випадків/ 50 щеплень;
- Херсонська область – 215 випадків/ 56 щеплень;
- Хмельницька область – 540 випадків/ 196 щеплень;
- Черкаська область – 300 випадків/ 27 щеплень;
- Чернівецька область – 174 випадки/ 145 щеплень;
- Чернігівська область – 587 випадків/ 22 щеплення.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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