За добу, 17 квітня, в Україні зафіксували 10 282 нових випадки коронавірусної хвороби. Зокрема, захворіли 456 дітей та 161 медпрацівник.

Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Також за минулу добу

ушпиталено – 4 274 особи;

летальних випадків – 250;

одужало – 6 523 особи;

здійснено тестувань за добу – 60 380 (зокрема методом ПЛР – 27 278, методом ІФА – 6 558, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 26 544).

За весь час епідемії в Україні

захворіло – 1 946. 510 осіб;

одужало – 1 482 079 осіб;

летальних випадків – 39 786;

проведено ПЛР-тестувань – 8 942 671.

3 333 людини щеплено проти COVID-19 за добу 17 квітня 2021 року в Україні.

Щеплення проводилось 120 мобільними бригадами з імунізації та 102 пунктами щеплення.

Станом на 17 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 466 230 людей.

449 194 людини щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 449 192 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу закордоном).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1 590), Дніпропетровській (1 114), Київській (597), Одеській (595) та Чернігівській (587) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:

м. Київ – 480 випадків/ 186 щеплень;

Вінницька область – 177 випадків/ 45 щеплень;

Волинська область – 197 випадків/ 133 щеплення;

Дніпропетровська область – 1 114 випадків/ 284 щеплення;

Донецька область – 511 випадків/ 620 щеплень;

Житомирська область – 379 випадків/ 36 щеплень;

Закарпатська – 106 випадків/ 24 щеплення;

Запорізька область – 151 випадок/ 56 щеплень;

Івано-Франківська область – 100 випадків/ 94 щеплення;

Київська область – 597 випадків/ 223 щеплення;

Кіровоградська область – 219 випадків/ 29 щеплень;

Луганська область – 65 випадків/ 50 щеплень;

Львівська область – 461 випадок/ 401 щеплення;

Миколаївська область – 468 випадків/ 48 щеплень;

Одеська область – 595 випадків/ 381 щеплення;

Полтавська область – 160 випадків/ 76 щеплень;

Рівненська область – 300 випадків/ 78 щеплень;

Сумська область – 540 випадків/ 15 щеплень;

Тернопільська область – 256 випадків/ 58 щеплень;

Харківська область – 1 590 випадків/ 50 щеплень;

Херсонська область – 215 випадків/ 56 щеплень;

Хмельницька область – 540 випадків/ 196 щеплень;

Черкаська область – 300 випадків/ 27 щеплень;

Чернівецька область – 174 випадки/ 145 щеплень;

Чернігівська область – 587 випадків/ 22 щеплення.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.