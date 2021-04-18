Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Також за минулу добу

  • ушпиталено – 4 274 особи;
  • летальних випадків – 250;
  • одужало – 6 523 особи;
  • здійснено тестувань за добу – 60 380 (зокрема методом ПЛР – 27 278, методом ІФА – 6 558, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 26 544).

За весь час епідемії в Україні

  • захворіло – 1 946. 510 осіб;
  • одужало – 1 482 079 осіб;
  • летальних випадків – 39 786;
  • проведено ПЛР-тестувань – 8 942 671.

3 333 людини щеплено проти COVID-19 за добу 17 квітня 2021 року в Україні.

Щеплення проводилось 120 мобільними бригадами з імунізації та 102 пунктами щеплення.

Станом на 17 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 466 230 людей.

449 194 людини щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 449 192 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу закордоном).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1 590), Дніпропетровській (1 114), Київській (597), Одеській (595) та Чернігівській (587) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:

  • м. Київ – 480 випадків/ 186 щеплень;
  • Вінницька область – 177 випадків/ 45 щеплень;
  • Волинська область – 197 випадків/ 133 щеплення;
  • Дніпропетровська область – 1 114 випадків/ 284 щеплення;
  • Донецька область – 511 випадків/ 620 щеплень;
  • Житомирська область – 379 випадків/ 36 щеплень;
  • Закарпатська – 106 випадків/ 24 щеплення;
  • Запорізька область – 151 випадок/ 56 щеплень;
  • Івано-Франківська область – 100 випадків/ 94 щеплення;
  • Київська область – 597 випадків/ 223 щеплення;
  • Кіровоградська область – 219 випадків/ 29 щеплень;
  • Луганська область – 65 випадків/ 50 щеплень;
  • Львівська область – 461 випадок/ 401 щеплення;
  • Миколаївська область – 468 випадків/ 48 щеплень;
  • Одеська область – 595 випадків/ 381 щеплення;
  • Полтавська область – 160 випадків/ 76 щеплень;
  • Рівненська область – 300 випадків/ 78 щеплень;
  • Сумська область – 540 випадків/ 15 щеплень;
  • Тернопільська область – 256 випадків/ 58 щеплень;
  • Харківська область – 1 590 випадків/ 50 щеплень;
  • Херсонська область – 215 випадків/ 56 щеплень;
  • Хмельницька область – 540 випадків/ 196 щеплень;
  • Черкаська область – 300 випадків/ 27 щеплень;
  • Чернівецька область – 174 випадки/ 145 щеплень;
  • Чернігівська область – 587 випадків/ 22 щеплення.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

  • 24 лютого в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Перше щеплення препаратом Covishield  зробили лікарю-реаніматологу з Черкас. Йдеться про вакцину під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca
  • Вакциною Covishield уже публічно вакцинувалися президент Володимир Зеленський, міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
  • Міністерство охорони здоров’я України видало наказ, згідно із яким учасники бойових дій, нардепи та відомі особи, старші за 60 років, можуть претендувати на залишки доз вакцини проти коронавірусу COVID-19.
  • 19 березня Максим Степанов оголосив, що Україна перейшла до другого етапу вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Згодом він визнав, що вакцинація проти коронавірусу COVID-19 в Україні відстає майже в два рази від плану.
  • У вівторок, 13 квітня, в Україні розпочалося щеплення вакциною проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.
  •  13 квітня Максим Степанов запевнив, що першу партію вакцини проти коронавірусу Pfizer, на яку чекали ще в лютому, доставлять в Україну цього тижня.