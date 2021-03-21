За прошедшие сутки, 20 марта, в Украине зафиксировали 11 145 новых случаев заболевания коронавирусом.

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

В частности, заболели 585 детей и 199 медработников.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 4838 человек;

летальных случаев – 166;

выздоровели – 3877 человек;

осуществлено тестирований за сутки – 68 776 (в том числе методом ПЦР – 35240, методом ИФА – 6443, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 27093).

За все время пандемии в Украине:

заболело – 1546363 человека;

выздоровели – 1257849 человек;

летальных исходов – 29 941;

проведения ПЦР-тестов – 7659777.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (1117), Харьковской (879), Житомирской (814), Днепропетровской (760) и Хмельницкой (740) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев – 434 случая;

Винницкая область – 664 случая;

Волынская область – 173 случая;

Днепропетровская область – 760 случаев;

Донецкая область – 373 случая;

Житомирская область – 814 случаев;

Закарпатская – 367 случаев;

Запорожская область – 274 случая;

Ивано-Франковская область – 331 случай;

Киевская область – 654 случая;

Кировоградская область – 95 случаев;

Луганская область – 23 случая;

Львовская область – 1117 случаев;

Николаевская область – 353 случая;

Одесская область – 660 случаев;

Полтавская область – 267 случаев;

Ровенская область – 217 случаев;

Сумская область – 388 случаев;

Тернопольская область – 376 случаев;

Харьковская область – 879 случаев;

Херсонская область – 165 случаев;

Хмельницкая область – 740 случаев;

Черкасская область – 291 случай;

Черновицкая область – 418 случаев;

Черниговская область – 312 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, за 18 марта в Украине зафиксировали 15 850 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Это самый большой показатель с ноября 2020 года.