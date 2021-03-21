Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

В частности, заболели 585 детей и 199 медработников.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы – 4838 человек;
  • летальных случаев – 166;
  • выздоровели – 3877 человек;
  • осуществлено тестирований за сутки – 68 776 (в том числе методом ПЦР – 35240, методом ИФА – 6443, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 27093).

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 1546363 человека;
  • выздоровели – 1257849 человек;
  • летальных исходов – 29 941;
  • проведения ПЦР-тестов – 7659777.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (1117), Харьковской (879), Житомирской (814), Днепропетровской (760) и Хмельницкой (740) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • г. Киев – 434 случая;
  • Винницкая область – 664 случая;
  • Волынская область – 173 случая;
  • Днепропетровская область – 760 случаев;
  • Донецкая область – 373 случая;
  • Житомирская область – 814 случаев;
  • Закарпатская – 367 случаев;
  • Запорожская область – 274 случая;
  • Ивано-Франковская область – 331 случай;
  • Киевская область – 654 случая;
  • Кировоградская область – 95 случаев;
  • Луганская область – 23 случая;
  • Львовская область – 1117 случаев;
  • Николаевская область – 353 случая;
  • Одесская область – 660 случаев;
  • Полтавская область – 267 случаев;
  • Ровенская область – 217 случаев;
  • Сумская область – 388 случаев;
  • Тернопольская область – 376 случаев;
  • Харьковская область – 879 случаев;
  • Херсонская область – 165 случаев;
  • Хмельницкая область – 740 случаев;
  • Черкасская область – 291 случай;
  • Черновицкая область – 418 случаев;
  • Черниговская область – 312 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, за 18 марта в Украине зафиксировали 15 850 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Это самый большой показатель с ноября 2020 года.

 