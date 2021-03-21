Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
В частности, заболели 585 детей и 199 медработников.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 4838 человек;
- летальных случаев – 166;
- выздоровели – 3877 человек;
- осуществлено тестирований за сутки – 68 776 (в том числе методом ПЦР – 35240, методом ИФА – 6443, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 27093).
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 1546363 человека;
- выздоровели – 1257849 человек;
- летальных исходов – 29 941;
- проведения ПЦР-тестов – 7659777.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (1117), Харьковской (879), Житомирской (814), Днепропетровской (760) и Хмельницкой (740) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев – 434 случая;
- Винницкая область – 664 случая;
- Волынская область – 173 случая;
- Днепропетровская область – 760 случаев;
- Донецкая область – 373 случая;
- Житомирская область – 814 случаев;
- Закарпатская – 367 случаев;
- Запорожская область – 274 случая;
- Ивано-Франковская область – 331 случай;
- Киевская область – 654 случая;
- Кировоградская область – 95 случаев;
- Луганская область – 23 случая;
- Львовская область – 1117 случаев;
- Николаевская область – 353 случая;
- Одесская область – 660 случаев;
- Полтавская область – 267 случаев;
- Ровенская область – 217 случаев;
- Сумская область – 388 случаев;
- Тернопольская область – 376 случаев;
- Харьковская область – 879 случаев;
- Херсонская область – 165 случаев;
- Хмельницкая область – 740 случаев;
- Черкасская область – 291 случай;
- Черновицкая область – 418 случаев;
- Черниговская область – 312 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, за 18 марта в Украине зафиксировали 15 850 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Это самый большой показатель с ноября 2020 года.
- С 18 марта в Харьковской области усиливают карантин и переводят среднюю и старшую школу на дистанционное обучение.
- С пятницы, 19 марта, на территории львовской общины решили ввести усиленный карантин, который будет действовать до 28 марта.
- В ночь с пятницы на субботу в 00:00 20 марта в Киеве начинают действовать строгие карантинные ограничения.