За последние сутки, 27 марта, в Украине зафиксировали 11 932 новых случая инфицирования COVID-19. В частности, заболели 564 ребенка и 181 медработник.

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Так, за минувшие сутки:

госпитализированы – 5052 человека;

летальных случаев – 203;

выздоровели – 3343 человека;

осуществлено тестирований за сутки – 76 335 (в том числе методом ПЦР – 37979, методом ИФА – 8732,

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 29624).

За все время пандемии в Украине:

заболело – 1644063 человека;

выздоровели – 1300625 человек;

летальных исходов – 31 954;

проведения ПЦР-тестов – 7983023;

привито – 4616 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1150), Днепропетровской (1083), Львовской (905), Донецкой (841) и Житомирской (791) областях.

196880 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу – 196 879 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 1 человек.

Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

г. Киев – 374 случая/389 прививок;

Винницкая область – 433 случая/160 прививок;

Волынская область – 185 случаев/50 прививок;

Днепропетровская область – 1083 случая/360 прививок;

Донецкая область – 841 случай/220 прививок;

Житомирская область – 791 случай/150 прививок;

Закарпатская – 271 случай/70 прививок;

Запорожская область – 310 случаев/130 прививок;

Ивано-Франковская область – 307 случаев/377 прививок;

Киевская область – 769 случаев/320 прививок;

Кировоградская область – 173 случая/70 прививок;

Луганская область – 38 случаев/130 прививок;

Львовская область – 905 случаев/60 прививок;

Николаевская область – 398 случаев/160 прививок;

Одесская область – 565 случаев/40 прививок;

Полтавская область – 174 случая/400 прививок;

Ровенская область – 296 случаев/150 прививок;

Сумская область – 562 случая/120 прививок;

Тернопольская область – 457 случаев/70 прививок;

Харьковская область – 1150 случаев/120 прививок;

Херсонская область – 191 случай/540 прививок;

Хмельницкая область – 676 ​​случаев/170 прививок;

Черкасская область – 253 случая/160 прививок;

Черновицкая область – 407 случаев/160 прививок;

Черниговская область – 323 случая/40 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Прививки проводились 80 мобильными бригадами по иммунизации и 155 пунктами прививки.

По состоянию на 27 марта 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 361 020 человек.