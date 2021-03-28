Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
Так, за минувшие сутки:
- госпитализированы – 5052 человека;
- летальных случаев – 203;
- выздоровели – 3343 человека;
- осуществлено тестирований за сутки – 76 335 (в том числе методом ПЦР – 37979, методом ИФА – 8732,
- исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 29624).
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 1644063 человека;
- выздоровели – 1300625 человек;
- летальных исходов – 31 954;
- проведения ПЦР-тестов – 7983023;
- привито – 4616 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1150), Днепропетровской (1083), Львовской (905), Донецкой (841) и Житомирской (791) областях.
196880 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу – 196 879 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 1 человек.
Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:
- г. Киев – 374 случая/389 прививок;
- Винницкая область – 433 случая/160 прививок;
- Волынская область – 185 случаев/50 прививок;
- Днепропетровская область – 1083 случая/360 прививок;
- Донецкая область – 841 случай/220 прививок;
- Житомирская область – 791 случай/150 прививок;
- Закарпатская – 271 случай/70 прививок;
- Запорожская область – 310 случаев/130 прививок;
- Ивано-Франковская область – 307 случаев/377 прививок;
- Киевская область – 769 случаев/320 прививок;
- Кировоградская область – 173 случая/70 прививок;
- Луганская область – 38 случаев/130 прививок;
- Львовская область – 905 случаев/60 прививок;
- Николаевская область – 398 случаев/160 прививок;
- Одесская область – 565 случаев/40 прививок;
- Полтавская область – 174 случая/400 прививок;
- Ровенская область – 296 случаев/150 прививок;
- Сумская область – 562 случая/120 прививок;
- Тернопольская область – 457 случаев/70 прививок;
- Харьковская область – 1150 случаев/120 прививок;
- Херсонская область – 191 случай/540 прививок;
- Хмельницкая область – 676 случаев/170 прививок;
- Черкасская область – 253 случая/160 прививок;
- Черновицкая область – 407 случаев/160 прививок;
- Черниговская область – 323 случая/40 прививок.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Прививки проводились 80 мобильными бригадами по иммунизации и 155 пунктами прививки.
По состоянию на 27 марта 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 361 020 человек.
- За сутки, 26 марта, в Украине зафиксировали 17 424 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 752 ребенка и 420 медработников.