В Украине по состоянию на утро 1 августа зафиксировали 71 056 случаев COVID-19, за сутки - 1172.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте СНБО.

Больше всего случаев заболевания COVID-19 обнаружено во Львовской области – 145, Ивано-Франковской – 123 и Киеве – 101.

Новых случаев коронавирусной инфекции не зафиксировано только в Херсонской области.

За прошедшие сутки в стране зафиксировали 16 летальных случаев. В то же время, выздоровели 556 пациентов.

Всего в Украине зафиксировали 71 056 случаев инфицирования коронавирусом. Сейчас 39 308 человек уже преодолели болезнь, а 1709 человек умерли от осложнений.