В сутки, 4 апреля, в Украине зафиксировали 13 738 новых случаев заболевания коронавирусом. В частности, заболели 504 ребенка и 216 медработников.

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 5545 человек;

летальных случаев – 258;

выздоровели – 4657 человек;

осуществлено тестирований за сутки – 75 538 (в том числе методом ПЦР – 36311, методом ИФА – 9030, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 30197).

За все время пандемии в Украине:

заболело – 1745709 человек;

выздоровели – 1347193 лица;

летальных исходов – 34 333;

проведения ПЦР-тестов – 8334111.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1388), Днепропетровской (1143), Одесской (1075), Хмельницкой (1060) и Львовской (865) областях.

3919 человек привито против COVID-19 за сутки

290566 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу – 290 564 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 2 человека.

Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

г. Киев – 552 случая / 720 прививок;

Винницкая область – 397 случаев / 110 прививок;

Волынская область – 226 случаев / 210 прививок;

Днепропетровская область – 1143 случая / 290 прививок;

Донецкая область – 668 случаев / 140 прививок;

Житомирская область – 616 случаев / 80 прививок;

Закарпатская – 287 случаев / 30 прививок;

Запорожская область – 328 случаев / 40 прививок;

Ивано-Франковская область – 234 случая / 179 прививок;

Киевская область – 804 случая / 0 прививок;

Кировоградская область – 171 случай / 80 прививок;

Луганская область – 56 случаев / 140 прививок;

Львовская область – 865 случаев / 240 прививки;

Николаевская область – 386 случаев / 130 прививок;

Одесская область – 1075 случаев / 160 прививок;

Полтавская область – 194 случая / 110 прививок;

Ровенская область – 330 случаев / 50 прививок;

Сумская область – 762 случая / 40 прививок;

Тернопольская область – 505 случаев / 130 прививок;

Харьковская область – 1388 случаев / 440 прививок;

Херсонская область – 186 случаев / 0 прививок;

Хмельницкая область – 1060 случаев / 200 прививок;

Черкасская область – 646 случаев / 160 прививок;

Черновицкая область – 304 случая / 180 прививок;

Черниговская область – 555 случаев / 60 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Прививки проводились 58 мобильными бригадами по иммунизации и 153 пунктами прививки.

В список ожидания вакцинации от COVID-19 записались 403 066 человек.