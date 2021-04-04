Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 5545 человек;
- летальных случаев – 258;
- выздоровели – 4657 человек;
- осуществлено тестирований за сутки – 75 538 (в том числе методом ПЦР – 36311, методом ИФА – 9030, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 30197).
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 1745709 человек;
- выздоровели – 1347193 лица;
- летальных исходов – 34 333;
- проведения ПЦР-тестов – 8334111.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1388), Днепропетровской (1143), Одесской (1075), Хмельницкой (1060) и Львовской (865) областях.
3919 человек привито против COVID-19 за сутки
290566 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу – 290 564 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 2 человека.
Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:
- г. Киев – 552 случая / 720 прививок;
- Винницкая область – 397 случаев / 110 прививок;
- Волынская область – 226 случаев / 210 прививок;
- Днепропетровская область – 1143 случая / 290 прививок;
- Донецкая область – 668 случаев / 140 прививок;
- Житомирская область – 616 случаев / 80 прививок;
- Закарпатская – 287 случаев / 30 прививок;
- Запорожская область – 328 случаев / 40 прививок;
- Ивано-Франковская область – 234 случая / 179 прививок;
- Киевская область – 804 случая / 0 прививок;
- Кировоградская область – 171 случай / 80 прививок;
- Луганская область – 56 случаев / 140 прививок;
- Львовская область – 865 случаев / 240 прививки;
- Николаевская область – 386 случаев / 130 прививок;
- Одесская область – 1075 случаев / 160 прививок;
- Полтавская область – 194 случая / 110 прививок;
- Ровенская область – 330 случаев / 50 прививок;
- Сумская область – 762 случая / 40 прививок;
- Тернопольская область – 505 случаев / 130 прививок;
- Харьковская область – 1388 случаев / 440 прививок;
- Херсонская область – 186 случаев / 0 прививок;
- Хмельницкая область – 1060 случаев / 200 прививок;
- Черкасская область – 646 случаев / 160 прививок;
- Черновицкая область – 304 случая / 180 прививок;
- Черниговская область – 555 случаев / 60 прививок.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Прививки проводились 58 мобильными бригадами по иммунизации и 153 пунктами прививки.
В список ожидания вакцинации от COVID-19 записались 403 066 человек.
- С 24 февраля в Украине снова начал действовать адаптивный карантин. В частности, действует эпидемическое зонирование: разделение страны на “зоны карантина” — “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную”.
- 5 марта министр охраны здоровья Украины Максим Степанов заявил, что Украина вступила в третью волну распространения коронавируса COVID-19. Рост заболеваемости прогнозируется уже к концу апреля. Днем ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что не исключает введения в Украине жесткого карантина на фоне роста заболеваемости коронавирусом.
- Максим Степанов впоследствии сообщил, что сейчас нет необходимости вводить общенациональный локдаун (жесткий карантин) из-за ситуации с коронавирусом COVID-19.
- При этом в Министерстве охраны здоровья ожидают очередного повышения уровня заболеваемости коронавирусом и госпитализации в течение ближайшей недели или двух. В МОЗ считают адаптивный карантин “лучшей стратегией” в этой ситуации.
- В Киеве с понедельника, 5 апреля, будет существенно усилен карантин: закроются школы и детсады, а в общественный транспорт, в том числе в метро, будут пускать по спецпропускам.