Об этом сообщили в Министерстве охраны здоровья.
В частности, за минувшие сутки заболели 610 детей и 590 медработников.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 1761 человека;
- летальных случаев – 215;
- выздоровели – 77989 человек;
- осуществлено тестирований за сутки – 71949 (в частности, методом ПЦР – 45508, методом ИФА – 26441).
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 612 665 человек;
- выздоровели – 282 313 человек;
- летальных исходов – 10 813;
- проведение ПЦР-тестов – 4154333.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1342), Киеве (1213), Сумской (961), Киевской (953) и Запорожской (810) областях.
Количество заболеваний в регионах:
- Киев – 57807 случаев;
- Винницкая область – 15 164 случая;
- Волынская область – 21 131 случай;
- Днепропетровская область – 27544 случая;
- Донецкая область – 19 685 случаев;
- Житомирская область – 25 664 случая;
- Закарпатская область – 21 165 случаев;
- Запорожская область – 23 035 случаев;
- Ивано-Франковская область – 31 305 случаев;
- Киевская область – 29 380 случаев;
- Кировоградская область – 4142 случая;
- Луганская область – 5617 случаев;
- Львовская область – 40 416 случаев;
- Николаевская область – 14 607 случаев;
- Одесская область – 36 727 случаев;
- Полтавская область – 17 942 случая;
- Ровенская область – 27 539 случаев;
- Сумская область – 21 833 случая;
- Тернопольская область – 25 259 случаев;
- Харьковская область – 50 784 случая;
- Херсонская область – 8359 случаев;
- Хмельницкая область – 25 820 случаев;
- Черкасская область – 17 149 случаев;
- Черновицкая область – 30 636 случаев;
- Черниговская область – 13 955 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
- В субботу, 14 ноября, в Украине вступил в силу “карантин выходного дня”. В связи с этим правоохранители в Киеве провели рейд и в буквальном смысле слова штурмовали некоторые заведения из-за нарушения карантинных ограничений.
- Премьер Денис Шмыгаль заявил, что если в ближайшие несколько недель “карантин выходного дня” не покажет необходимые результаты, Правительство может ввести более жесткие карантинные ограничения, вплоть до полного локдауна.
- По словам Дениса Шмыгаля, если “карантин выходного дня” не будет обеспечивать “необходимого уменьшения количества социальных контактов”, то Украина может пересечь отметку в 20 тысяч больных COVID-19 ежедневно “уже через 3 недели”. Кроме того, через месяц могут закончиться койко-места в больницах.