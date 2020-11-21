По состоянию на утро 21 ноября в Украине зафиксировали 14580 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщили в Министерстве охраны здоровья.

В частности, за минувшие сутки заболели 610 детей и 590 медработников.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано – 1761 человека;

летальных случаев – 215;

выздоровели – 77989 человек;

осуществлено тестирований за сутки – 71949 (в частности, методом ПЦР – 45508, методом ИФА – 26441).

За все время пандемии в Украине:

заболело – 612 665 человек;

выздоровели – 282 313 человек;

летальных исходов – 10 813;

проведение ПЦР-тестов – 4154333.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1342), Киеве (1213), Сумской (961), Киевской (953) и Запорожской (810) областях.

Количество заболеваний в регионах:

Киев – 57807 случаев;

Винницкая область – 15 164 случая;

Волынская область – 21 131 случай;

Днепропетровская область – 27544 случая;

Донецкая область – 19 685 случаев;

Житомирская область – 25 664 случая;

Закарпатская область – 21 165 случаев;

Запорожская область – 23 035 случаев;

Ивано-Франковская область – 31 305 случаев;

Киевская область – 29 380 случаев;

Кировоградская область – 4142 случая;

Луганская область – 5617 случаев;

Львовская область – 40 416 случаев;

Николаевская область – 14 607 случаев;

Одесская область – 36 727 случаев;

Полтавская область – 17 942 случая;

Ровенская область – 27 539 случаев;

Сумская область – 21 833 случая;

Тернопольская область – 25 259 случаев;

Харьковская область – 50 784 случая;

Херсонская область – 8359 случаев;

Хмельницкая область – 25 820 случаев;

Черкасская область – 17 149 случаев;

Черновицкая область – 30 636 случаев;

Черниговская область – 13 955 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.