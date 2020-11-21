Об этом сообщили в Министерстве охраны здоровья.

В частности, за минувшие сутки заболели 610 детей и 590 медработников.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано – 1761 человека;
  • летальных случаев – 215;
  • выздоровели – 77989 человек;
  • осуществлено тестирований за сутки – 71949 (в частности, методом ПЦР – 45508, методом ИФА – 26441).

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 612 665 человек;
  • выздоровели – 282 313 человек;
  • летальных исходов – 10 813;
  • проведение ПЦР-тестов – 4154333.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1342), Киеве (1213), Сумской (961), Киевской (953) и Запорожской (810) областях.

Количество заболеваний в регионах:

  • Киев – 57807 случаев;
  • Винницкая область – 15 164 случая;
  • Волынская область – 21 131 случай;
  • Днепропетровская область – 27544 случая;
  • Донецкая область – 19 685 случаев;
  • Житомирская область – 25 664 случая;
  • Закарпатская область – 21 165 случаев;
  • Запорожская область – 23 035 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 31 305 случаев;
  • Киевская область – 29 380 случаев;
  • Кировоградская область – 4142 случая;
  • Луганская область – 5617 случаев;
  • Львовская область – 40 416 случаев;
  • Николаевская область – 14 607 случаев;
  • Одесская область – 36 727 случаев;
  • Полтавская область – 17 942 случая;
  • Ровенская область – 27 539 случаев;
  • Сумская область – 21 833 случая;
  • Тернопольская область – 25 259 случаев;
  • Харьковская область – 50 784 случая;
  • Херсонская область – 8359 случаев;
  • Хмельницкая область – 25 820 случаев;
  • Черкасская область – 17 149 случаев;
  • Черновицкая область – 30 636 случаев;
  • Черниговская область – 13 955 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

  • В субботу, 14 ноября, в Украине вступил в силу “карантин выходного дня”. В связи с этим правоохранители в Киеве провели рейд и в буквальном смысле слова штурмовали некоторые заведения из-за нарушения карантинных ограничений.
  • Премьер Денис Шмыгаль заявил, что если в ближайшие несколько недель “карантин выходного дня” не покажет необходимые результаты, Правительство может ввести более жесткие карантинные ограничения, вплоть до полного локдауна.
  • По словам Дениса Шмыгаля, если “карантин выходного дня” не будет обеспечивать “необходимого уменьшения количества социальных контактов”, то Украина может пересечь отметку в 20 тысяч больных COVID-19 ежедневно “уже через 3 недели”. Кроме того, через месяц могут закончиться койко-места в больницах.