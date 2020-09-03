По состоянию на утро четверга, 3 сентября, в Украине зафиксировано 2430 новых случаев коронавируса COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга аппарата СНБО Украины.

Наибольшее количество новых случаев обнаружено: в Харьковской области (301), Киеве (280), Тернопольской области (242), Львовской области (209), Ивано-Франковской области (163), Черновицкой области (137), Одесской области (116), Хмельницкой области (110), Закарпатской области (91).

За сутки скончались 54 человека. Это наибольшее количество летальных случаев с начала вспышки в Украине.

За все время эпидемии вследствие осложнений от COVID-19 умерли 2710 человек.

При этом выздоровели за сутки 859 пациентов. За все время эпидемии коронавирус в Украине преодолели 59 тыс. 676 человек.

В общей сложности в Украине зафиксировано уже 128 тыс. 228 случаев коронавируса.

ОБНОВЛЕНО:

Как проинформировал сегодня на брифинге министр охраны здоровья Украины Максим Степанов, за сутки было сделано 46 151 тестирование на коронавирус (из них 23 990 – методом ПЦР).

По данным МОЗ Украины, коронавирусная болезнь обнаружена:

• Винницкая область – 4194 случая;

• Волынская область – 5662 случая;

• Днепропетровская область – 2518 случаев;

• Донецкая область – 1549 случаев;

• Житомирская область – 3471 случай;

• Закарпатская область – 7788 случаев;

• Запорожская область – 1708 случаев;

• Ивано-Франковская область – 9685 случаев;

• Кировоградская область – 833 случая;

• г. Киев – 14 158 случаев;

• Киевская область – 5931 случай;

• Львовская область – 15 116 случаев;

• Луганская область – 373 случая;

• Николаевская область – 1372 случая;

• Одесская область – 7813 случаев;

• Полтавская область – 855 случаев;

• Ровенская область – 9476 случаев;

• Сумская область – 1629 случаев;

• Тернопольская область – 6637 случаев;

• Харьковская область – 9941 случай;

• Херсонская область – 435 случаев;

• Хмельницкая область – 2740 случаев;

• Черновицкая область – 10 624 случая;

• Черкасская область – 1670 случаев;

• Черниговская область – 2050 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

По состоянию на утро 3 сентября поступило 2807 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 189 516 сообщений о подозрении на COVID-19.