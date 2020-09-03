Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга аппарата СНБО Украины.
Наибольшее количество новых случаев обнаружено: в Харьковской области (301), Киеве (280), Тернопольской области (242), Львовской области (209), Ивано-Франковской области (163), Черновицкой области (137), Одесской области (116), Хмельницкой области (110), Закарпатской области (91).
За сутки скончались 54 человека. Это наибольшее количество летальных случаев с начала вспышки в Украине.
За все время эпидемии вследствие осложнений от COVID-19 умерли 2710 человек.
При этом выздоровели за сутки 859 пациентов. За все время эпидемии коронавирус в Украине преодолели 59 тыс. 676 человек.
В общей сложности в Украине зафиксировано уже 128 тыс. 228 случаев коронавируса.
ОБНОВЛЕНО:
Как проинформировал сегодня на брифинге министр охраны здоровья Украины Максим Степанов, за сутки было сделано 46 151 тестирование на коронавирус (из них 23 990 – методом ПЦР).
По данным МОЗ Украины, коронавирусная болезнь обнаружена:
• Винницкая область – 4194 случая;
• Волынская область – 5662 случая;
• Днепропетровская область – 2518 случаев;
• Донецкая область – 1549 случаев;
• Житомирская область – 3471 случай;
• Закарпатская область – 7788 случаев;
• Запорожская область – 1708 случаев;
• Ивано-Франковская область – 9685 случаев;
• Кировоградская область – 833 случая;
• г. Киев – 14 158 случаев;
• Киевская область – 5931 случай;
• Львовская область – 15 116 случаев;
• Луганская область – 373 случая;
• Николаевская область – 1372 случая;
• Одесская область – 7813 случаев;
• Полтавская область – 855 случаев;
• Ровенская область – 9476 случаев;
• Сумская область – 1629 случаев;
• Тернопольская область – 6637 случаев;
• Харьковская область – 9941 случай;
• Херсонская область – 435 случаев;
• Хмельницкая область – 2740 случаев;
• Черновицкая область – 10 624 случая;
• Черкасская область – 1670 случаев;
• Черниговская область – 2050 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
По состоянию на утро 3 сентября поступило 2807 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 189 516 сообщений о подозрении на COVID-19.
- С понедельника, 31 августа, в Украине начало действовать новое эпидемическое зонирование. Так, в “красную зону” попали отдельные города и районы пяти областей Украины: Ивано-Франковской, Одесской, Ровенской, Тернопольской, Черновицкой.
- Кабинет Министров в связи с ухудшением эпидемической ситуации с коронавирусом COVID-19 продлил адаптивный карантин в Украине до 31 октября 2020 включительно.