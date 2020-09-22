Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга аппарата СНБО Украины.
Наибольшее количество новых случаев выявили: в Харьковской области (372), Тернопольской области (293), Львовской области (275), Киеве (270), Одесской области (233), Киевской области (140), Черновицкой области (139), Ивано-Франковской области (137), Хмельницкой области (114), Ровенской области (111).
За сутки скончались еще 59 человек. С начала вспышки в Украине от осложнений COVID-19 умерли 3642 человека.
В то же время выздоровели за сутки еще 1717 пациентов, что является рекордным показателем за все время эпидемии COVID-19 в Украине. В общей сложности коронавирус в Украине преодолели 79 901 пациент.
В общей сложности в Украине зафиксировано 181 237 случаев заражения COVID-19.
ОБНОВЛЕНО:
Как рассказал сегодня на брифинге министр охраны здоровья Украины Максим Степанов, за сутки было проведено 42 478 тестирований на коронавирус (из них 20 781 – методом ПЦР).
Согласно данным МОЗ Украины, коронавирусная болезнь обнаружена:
• Винницкая область – 5377 случаев;
• Волынская область – 7031 случай;
• Днепропетровская область – 4218 случаев;
• Донецкая область – 2505 случаев;
• Житомирская область – 5121 случай;
• Закарпатская область – 9265 случаев;
• Запорожская область – 3034 случая;
• Ивано-Франковская область – 12 675 случаев;
• Кировоградская область – 1005 случаев;
• г. Киев – 20 028 случаев;
• Киевская область – 8020 случаев;
• Львовская область – 18 793 случая;
• Луганская область – 767 случаев;
• Николаевская область – 2572 случая;
• Одесская область – 11 843 случая;
• Полтавская область – 1575 случаев;
• Ровенская область – 11 353 случая;
• Сумская область – 3184 случая;
• Тернопольская область – 11 732 случая;
• Харьковская область – 15 505 случаев;
• Херсонская область – 837 случаев;
• Хмельницкая область – 4937 случаев;
• Черновицкая область – 13 304 случая;
• Черкасская область – 3145 случаев;
• Черниговская область – 3411 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
По состоянию на утро 22 сентября в Центр поступило 3131 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 245 710 сообщений о подозрении на COVID-19.
- С 00 часов 00 минут 21 сентября (понедельник) в Украине начало действовать новое эпидемическое зонирование.
- Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций установила ограничения в регионах с красным уровнем эпидемической опасности с учетом предложений региональных комиссий. Они установлены с 00:00 часов 22 сентября 2020 года.