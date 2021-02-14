Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 1917 человек;
- летальних случаев – 45;
- одужало – 2002 человека;
- дийснено тестирований за сутки – 19 211 (в том числе методом ПЦР – 15576, методом ИФА – 3635).
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 1271143 лица;
- выздоровели – 1114301;
- летальных исходов – 24 330;
- проведения ПЦР-тестов – 6540785.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (483), Черновицкой (272), Житомирской (220), Днепропетровской (212) и Закарпатской (207) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- м. Киев – 82 случая;
- Винницкая область – 125 случаев;
- Волынская область – 78 случаев;
- Днепропетровская область – 212 случаев;
- Донецкая область – 126 случаев;
- Житомирская область – 220 случаев;
- Закарпатская область – 207 случаев;
- Запорожская область – 34 случая;
- Ивано-Франковская область – 483 случая;
- Киевская область – 184 случая;
- Кировоградская область – 11 случаев;
- Луганская область – 22 случая;
- Львовская область – 164 случая;
- Николаевская область – 121 случай;
- Одесская область – 71 случай;
- Полтавская область – 34 случая;
- Ровенская область – 33 случая;
- Сумская область – 87 случаев;
- Тернопольская область – 126 случаев;
- Харьковская область – 93 случая;
- Херсонская область – 37 случаев;
- Хмельницкая область – 121 случай;
- Черкасская область – 80 случаев;
- Черновицкая область – 272 случая;
- Черниговская область – 71 случай.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
- Ранее сообщалось, что за сутки 12 февраля в Украине зафиксировали 5182 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 330 детей и 226 медработников.