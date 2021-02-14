В сутки, 13 февраля, в Украине обнаружили 3094 новых случаев коронавируса COVID-19 заболели 183 ребенка и 72 медработника.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 1917 человек;

летальних случаев – 45;

одужало – 2002 человека;

дийснено тестирований за сутки – 19 211 (в том числе методом ПЦР – 15576, методом ИФА – 3635).

За все время пандемии в Украине:

заболело – 1271143 лица;

выздоровели – 1114301;

летальных исходов – 24 330;

проведения ПЦР-тестов – 6540785.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (483), Черновицкой (272), Житомирской (220), Днепропетровской (212) и Закарпатской (207) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

м. Киев – 82 случая;

Винницкая область – 125 случаев;

Волынская область – 78 случаев;

Днепропетровская область – 212 случаев;

Донецкая область – 126 случаев;

Житомирская область – 220 случаев;

Закарпатская область – 207 случаев;

Запорожская область – 34 случая;

Ивано-Франковская область – 483 случая;

Киевская область – 184 случая;

Кировоградская область – 11 случаев;

Луганская область – 22 случая;

Львовская область – 164 случая;

Николаевская область – 121 случай;

Одесская область – 71 случай;

Полтавская область – 34 случая;

Ровенская область – 33 случая;

Сумская область – 87 случаев;

Тернопольская область – 126 случаев;

Харьковская область – 93 случая;

Херсонская область – 37 случаев;

Хмельницкая область – 121 случай;

Черкасская область – 80 случаев;

Черновицкая область – 272 случая;

Черниговская область – 71 случай.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.