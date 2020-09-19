Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга аппарата СНБО Украины.
На данный момент в Украине 172 712 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3516 летальных, 76 754 пациентов выздоровели.
За минувшие сутки умерли еще 48 человек. При этом выздоровели за сутки 1268 пациентов.
Наибольшее количество новых случаев обнаружили: в Киеве (400), Тернопольской (311), Одесской (281) и Львовской (260) областях.
- 14 сентября в Украине вступило в силу новое карантинное зонирование, которое согласовали на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
- Ранее Кабинет Министров в связи с ухудшением эпидемической ситуации с коронавирусом COVID-19 продлил адаптивный карантин в Украине до 31 октября 2020 включительно.
- Кроме того, Кабинет Министров принял решение о закрытии границ Украины на въезд иностранцам до 28 сентября.