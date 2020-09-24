По состоянию на утро четверга, 24 сентября, в Украине подтверждено 3372 новых случая коронавируса COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга аппарата СНБО Украины.

Наибольшее количество новых случаев выявили: в Киеве (330), Днепропетровской области (298), Харьковской области (285), Тернопольской области (265), Львовской области (205), Одесской области (179), Ровенской области (162), Ивано-Франковской области (141), Запорожской области (139), Киевской области (138), Хмельницкой области (136), Донецкой области (133), Черкасской области (117), Черновицкой области (114), Черниговской области (110), Волынской области (103), Винницкой области (101).

За сутки скончались еще 52 человека. С начала вспышки в Украине от осложнений COVID-19 умерли 3757 человек.

При этом выздоровели за сутки 1788 пациентов, что является рекордным показателем с начала эпидемии COVID-19 в Украине. Предыдущий такой рекорд был установлен накануне (выздоровели 1769 пациентов).

В общей сложности коронавирус в Украине преодолели 83 458 пациентов.

С начала вспышки в Украине зафиксировано 188 106 случаев заражения COVID-19.