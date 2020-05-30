Об этом сообщает пресс-служба Министерства охраны.

“По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 30 мая в Украине 23204 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 696 летальных, 9311 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 393 новых случая”, – говорится в сообщении.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 958 случаев;

Волынская область – 887 случаев;

Днепропетровская область – 933 случая;

Донецкая область – 158 случаев;

Житомирская область – 699 случаев;

Закарпатская область – 1171 случай;

Запорожская область – 440 случаев;

Ивано-Франковская область – 1379 случаев;

Кировоградская область – 506 случаев;

м. Киев – 2904 случая;

Киевская область – 1556 случаев;

Львовская область – 1619 случаев;

Луганская область – 46 случаев;

Николаевская область – 288 случаев;

Одесская область – 883 случая;

Полтавская область – 268 случаев;

Ровенская область – 1680 случаев;

Сумская область – 168 случаев;

Тернопольская область – 1160 случаев;

Харьковская область – 1025 случаев;

Херсонская область – 178 случаев;

Хмельницкая область – 432 случая;

Черновицкая область – 3306 случаев;

Черкасская область – 401 случай;

Черниговская область – 159 случаев.

Отмечается, что данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 30 мая 2020 в Центр поступило 929 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 57935 сообщений о подозрении на COVID-19.