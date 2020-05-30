Об этом сообщает пресс-служба Министерства охраны.
“По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 30 мая в Украине 23204 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 696 летальных, 9311 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 393 новых случая”, – говорится в сообщении.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область – 958 случаев;
- Волынская область – 887 случаев;
- Днепропетровская область – 933 случая;
- Донецкая область – 158 случаев;
- Житомирская область – 699 случаев;
- Закарпатская область – 1171 случай;
- Запорожская область – 440 случаев;
- Ивано-Франковская область – 1379 случаев;
- Кировоградская область – 506 случаев;
- м. Киев – 2904 случая;
- Киевская область – 1556 случаев;
- Львовская область – 1619 случаев;
- Луганская область – 46 случаев;
- Николаевская область – 288 случаев;
- Одесская область – 883 случая;
- Полтавская область – 268 случаев;
- Ровенская область – 1680 случаев;
- Сумская область – 168 случаев;
- Тернопольская область – 1160 случаев;
- Харьковская область – 1025 случаев;
- Херсонская область – 178 случаев;
- Хмельницкая область – 432 случая;
- Черновицкая область – 3306 случаев;
- Черкасская область – 401 случай;
- Черниговская область – 159 случаев.
Отмечается, что данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 30 мая 2020 в Центр поступило 929 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 57935 сообщений о подозрении на COVID-19.
- Министерство охраны здоровья разрешило еще трем областям перейти к новому этапу смягчения карантина.