Об этом сообщает пресс-служба Министерства охраны.

“По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 30 мая в Украине 23204 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 696 летальных, 9311 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 393 новых случая”, – говорится в сообщении.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область – 958 случаев;
  • Волынская область – 887 случаев;
  • Днепропетровская область – 933 случая;
  • Донецкая область – 158 случаев;
  • Житомирская область – 699 случаев;
  • Закарпатская область – 1171 случай;
  • Запорожская область – 440 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 1379 случаев;
  • Кировоградская область – 506 случаев;
  • м. Киев – 2904 случая;
  • Киевская область – 1556 случаев;
  • Львовская область – 1619 случаев;
  • Луганская область – 46 случаев;
  • Николаевская область – 288 случаев;
  • Одесская область – 883 случая;
  • Полтавская область – 268 случаев;
  • Ровенская область – 1680 случаев;
  • Сумская область – 168 случаев;
  • Тернопольская область – 1160 случаев;
  • Харьковская область – 1025 случаев;
  • Херсонская область – 178 случаев;
  • Хмельницкая область – 432 случая;
  • Черновицкая область – 3306 случаев;
  • Черкасская область – 401 случай;
  • Черниговская область – 159 случаев.

Отмечается, что данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 30 мая 2020 в Центр поступило 929 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 57935 сообщений о подозрении на COVID-19.