По состоянию на утро вторника, 6 октября, в Украине подтверждено 4348 новых случаев коронавируса COVID-19.

Об этом сообщил сегодня на брифинге министр охраны здоровья Украины Максим Степанов.

“За минувшие сутки в Украине заболели 4348 человек. Из них 199 детей, а также 226 медработников. Были госпитализированы 720 человек”, – отметил Степанов.

За сутки в Украине подтверждено 90 летальных случаев. В общей сложности от осложнений COVID-19 с начала вспышки умерли 4520 человек.

В то же время, выздоровели за сутки 2149 пациентов. За все время эпидемии коронавирус в Украине преодолели 103 401 пациент.

Наибольшее количество новых случаев за сутки обнаружили: в Харьковской области (487), Киеве (355), Полтавской области (305), Хмельницкой области (295), Одесской области (292), Днепропетровской области (235), Сумской области (223), Львовской области (200), Тернопольской области (189), Киевской области (181), Черновицкой области (158).

За все время эпидемии в Украине заболели 234 584 человека. Из них 15 040 детей, а также 16 613 медиков.

За минувшие сутки было проведено 44 977 тестирований на коронавирус (из них 25 126 – методом ПЦР).

Согласно данным МОЗ Украины, коронавирусная болезнь обнаружена:

• Винницкая область – 6930 случаев;

• Волынская область – 8880 случаев;

• Днепропетровская область – 7372 случая;

• Донецкая область – 4561 случай;

• Житомирская область – 7070 случаев;

• Закарпатская область – 10 317 случаев;

• Запорожская область – 4746 случаев;

• Ивано-Франковская область – 14 451 случай;

• Кировоградская область – 1194 случая;

• г. Киев – 25091 случай;

• Киевская область – 10 099 случаев;

• Львовская область – 21 494 случая;

• Луганская область – 1333 случая;

• Николаевская область – 3894 случая;

• Одесская область – 15 021 случай;

• Полтавская область – 3270 случаев;

• Ровенская область – 13 374 случая;

• Сумская область – 5676 случаев;

• Тернопольская область – 14 610 случаев;

• Харьковская область – 21 451 случай;

• Херсонская область – 1544 случая;

• Хмельницкая область – 7263 случая;

• Черновицкая область – 15444 случая;

• Черкасская область – 4687 случаев;

• Черниговская область – 4812 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

По состоянию на утро 6 октября поступило 4665 сообщений о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года зарегистрировано 301 761 сообщение о подозрении на COVID-19.