По состоянию на утро вторника, 20 октября, в Украине подтверждено 5469 новых случаев коронавируса COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга аппарата СНБО.

Наибольшее количество новых случаев выявили: в Киеве (462), Харьковской области (446), Житомирской области (376), Львовской области (289), Днепропетровской области (285), Одесской области (264), Донецкой области (256), Полтавской области (249), Киевской области (242), Тернопольской области (235), Ивано-Франковской области (221).

За сутки скончались 113 человек (это наибольшее количество летальных случаев за время эпидемии в Украине).

В общей сложности от осложнений COVID-19 с начала вспышки умерли 5786 человек.

При этом выздоровели за сутки 3044 пациента, что является рекордным показателем. В общей сложности коронавирус уже преодолели 129 533 пациента.

За все время в Украине было обнаружено 309 107 случаев коронавируса.

ОБНОВЛЕНО:

Как сообщил сегодня на брифинге министр охраны здоровья Украины Максим Степанов, за сутки было сделано 53 403 тестирования на коронавирус (из них 31 543 – методом ПЦР).

Согласно данным МОЗ Украины, коронавирусная болезнь обнаружена:

• Винницкая область – 8523 случая;

• Волынская область – 11 164 случая;

• Днепропетровская область – 11393 случая;

• Донецкая область – 7389 случаев;

• Житомирская область – 10 471 случай;

• Закарпатская область – 11 956 случаев;

• Запорожская область – 6616 случаев;

• Ивано-Франковская область – 16 987 случаев;

• Кировоградская область – 1642 случая;

• г. Киев – 31 310 случаев;

• Киевская область – 13 166 случаев;

• Львовская область – 25 392 случая;

• Луганская область – 2576 случаев;

• Николаевская область – 6053 случая;

• Одесская область – 19343 случая;

• Полтавская область – 6300 случаев;

• Ровенская область – 16 184 случая;

• Сумская область – 9321 случай;

• Тернопольская область – 17 738 случаев;

• Харьковская область – 29 559 случаев;

• Херсонская область – 2629 случаев;

• Хмельницкая область – 11 239 случаев;

• Черновицкая область – 18 081 случай;

• Черкасская область – 7095 случаев;

• Черниговская область – 6980 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

По состоянию на утро 20 октября поступило 6039 сообщений о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года зарегистрировано 379 315 сообщений о подозрении на COVID-19.