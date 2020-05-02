В Украине за сутки коронавирус подтвердили у 550 человек, умерли 7 человек, выздоровели - 85.

Об этом сообщили в Министерстве охраны здоровья.

Всего по состоянию на 9:00 2 мая в Украине 11 411 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 279 летальных, 1498 пациентов выздоровели.

В частности, в течение суток умерли еще 7 человек (количество летальных случаев увеличилось с 272 до 279). В то же время выздоровели еще 85 человек.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 427 случаев;

Волынская область – 315 случаев;

Днепропетровская область – 436 случаев;

Донецкая область – 70 случаев;

Житомирская область – 393 случая;

Закарпатская область – 496 случаев;

Запорожская область – 267 случаев;

Ивано-Франковская область – 942 случая;

Кировоградская область – 394 случая;

г. Киев – 1494 случая;

Киевская область – 747 случаев;

Львовская область – 465 случаев;

Луганская область – 37 случаев;

Николаевская область – 140 случаев;

Одесская область – 329 случаев;

Полтавская область – 212 случаев;

Ровенская область – 689 случаев;

Сумская область – 105 случаев;

Тернопольская область – 823 случая;

Харьковская область – 311 случаев;

Херсонская область – 121 случай;

Хмельницкая область – 98 случаев;

Черновицкая область – 1745 случаев;

Черкасская область – 304 случая;

Черниговская область – 51 случай.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 2 мая 2020 года в Центр поступило 727 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 31 043 сообщение о подозрении на COVID-19.