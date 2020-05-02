Об этом сообщили в Министерстве охраны здоровья.
Всего по состоянию на 9:00 2 мая в Украине 11 411 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 279 летальных, 1498 пациентов выздоровели.
В частности, в течение суток умерли еще 7 человек (количество летальных случаев увеличилось с 272 до 279). В то же время выздоровели еще 85 человек.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область – 427 случаев;
- Волынская область – 315 случаев;
- Днепропетровская область – 436 случаев;
- Донецкая область – 70 случаев;
- Житомирская область – 393 случая;
- Закарпатская область – 496 случаев;
- Запорожская область – 267 случаев;
- Ивано-Франковская область – 942 случая;
- Кировоградская область – 394 случая;
- г. Киев – 1494 случая;
- Киевская область – 747 случаев;
- Львовская область – 465 случаев;
- Луганская область – 37 случаев;
- Николаевская область – 140 случаев;
- Одесская область – 329 случаев;
- Полтавская область – 212 случаев;
- Ровенская область – 689 случаев;
- Сумская область – 105 случаев;
- Тернопольская область – 823 случая;
- Харьковская область – 311 случаев;
- Херсонская область – 121 случай;
- Хмельницкая область – 98 случаев;
- Черновицкая область – 1745 случаев;
- Черкасская область – 304 случая;
- Черниговская область – 51 случай.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 2 мая 2020 года в Центр поступило 727 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 31 043 сообщение о подозрении на COVID-19.
- В Украине по состоянию на 1 мая зафиксировано 10 тысяч 861 случай коронавирусной болезни COVID-19. За сутки подтверждено 455 новых случаев.