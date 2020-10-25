По состоянию на утро воскресенья, 25 октября, в Украине коронавирусом COVID-19 заболели 6088 человек, 102 человека умерли.

Об этом свидетельствуют данные Совета Национальной безопасности Украины.

Больше всего случаев инфицирования – в Харьковской области. Там 660 новых больных, 6 человек умерли.

Далее – Хмельницкая область – 437 больных, трое умерли. Много инфицированных также во Львовской области – 405, 10 человек умерли.

В Киеве – 359 новых заражений COVID -19 и 10 смертей.

Всего в Украине за сутки выздоровели 1753 человека.