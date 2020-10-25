Об этом свидетельствуют данные Совета Национальной безопасности Украины.
Больше всего случаев инфицирования – в Харьковской области. Там 660 новых больных, 6 человек умерли.
Далее – Хмельницкая область – 437 больных, трое умерли. Много инфицированных также во Львовской области – 405, 10 человек умерли.
В Киеве – 359 новых заражений COVID -19 и 10 смертей.
Всего в Украине за сутки выздоровели 1753 человека.
- Ранее сообщалось, что за сутки 23 октября в Украине зафиксировали 7 014 новых случаев коронавируса COVID-19.