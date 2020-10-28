По состоянию на утро среды, 28 октября, в Украине подтверждено 7474 случая коронавируса COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга аппарата СНБО.

Наибольшее количество новых случаев выявили: в Харьковской области (635), Одесской области (567), Киеве (563), Днепропетровской области (497), Львовской области (398), Черновицкой области (392), Запорожской области (389), Хмельницкой области (383), Ивано-Франковской области (332), Киевской области (309).

За сутки скончались 165 пациентов, что является рекордным показателем с начала эпидемии в нашей стране.

В общей сложности от осложнений COVID-19 с начала вспышки умерли 6755 человек.

При этом выздоровели за сутки 3306 человек, что также является рекордным показателем. В общей сложности коронавирус уже преодолели 148 642 пациента.

За все время в Украине было обнаружено 363 075 случаев коронавируса.

ОБНОВЛЕНО:

Как сообщил сегодня на брифинге министр охраны здоровья Украины Максим Степанов, за сутки было осуществлено 70 592 тестирования на коронавирус (из них 41 947 – методом ПЦР).

По данным МОЗ Украины, коронавирусная болезнь обнаружена:

• Винницкая область – 9697 случаев;

• Волынская область – 12 871 случай;

• Днепропетровская область – 13 915 случаев;

• Донецкая область – 9024 случая;

• Житомирская область – 13 154 случая;

• Закарпатская область – 13 571 случай;

• Запорожская область – 8852 случая;

• Ивано-Франковская область – 19 247 случаев;

• Кировоградская область – 2212 случаев;

• г. Киев – 35 450 случаев;

• Киевская область – 15 465 случаев;

• Львовская область – 28 484 случая;

• Луганская область – 3416 случаев;

• Николаевская область – 7317 случаев;

• Одесская область – 23 207 случаев;

• Полтавская область – 8639 случаев;

• Ровенская область – 18 299 случаев;

• Сумская область – 10 974 случая;

• Тернопольская область – 19 818 случаев;

• Харьковская область – 34 441 случай;

• Херсонская область – 3454 случая;

• Хмельницкая область – 14 228 случаев;

• Черновицкая область – 20 509 случаев;

• Черкасская область – 8539 случаев;

• Черниговская область – 8292 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

По состоянию на утро 28 октября поступило 8145 сообщений о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года зарегистрировано 435 812 сообщений о подозрении на COVID-19.