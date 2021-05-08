За минулу добу, 7 травня, в Україні зафіксували 8 710 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 374 дитини та 193 медпрацівники.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 2 544 особи;

летальних випадків – 370;

одужало – 19 408 осіб;

здійснено тестувань за добу – 87 641 (зокрема методом ПЛР – 39 126, методом ІФА – 14 791, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 33 724).

За весь час епідемії в Україні:

захворіло – 2 114 138 осіб;

одужало – 1 750 570 осіб;

летальних випадків – 46 200;

проведено ПЛР-тестувань – 9 633 983.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (753), Дніпропетровській (668), Харківській (623), Донецькій (569) та Львівській (478) областях.

Також за минулу добу було щеплено проти COVID-19 36 046 людей. Загалом від початку вакцинальної кампанії було щеплено 857 798 людей, з них отримали 1 дозу – 857 796 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 446 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:

Київ – 753 випадки/ 5 032 щеплення;

Вінницька область – 225 випадків/ 1 939 щеплень;

Волинська область – 221 випадок/ 718 щеплень;

Дніпропетровська область – 668 випадків/ 3 574 щеплення;

Донецька область – 569 випадків/ 1 133 щеплення;

Житомирська область – 269 випадків/ 741 щеплення;

Закарпатська – 121 випадок/ 597 щеплень;

Запорізька область – 424 випадки/ 1 516 щеплень;

Івано-Франківська область – 165 випадків/ 1 201 щеплення;

Київська область – 370 випадків/ 2 662 щеплення;

Кіровоградська область – 143 випадки/ 1 088 щеплень;

Луганська область – 264 випадки/ 670 щеплень;

Львівська область – 478 випадків/ 3 215 щеплень;

Миколаївська область – 286 випадків/ 857 щеплень;

Одеська область – 366 випадків/ 1 618 щеплень;

Полтавська область – 317 випадків/ 673 щеплення;

Рівненська область – 475 випадків/ 1 256 щеплень;

Сумська область – 352 випадки/ 1 078 щеплень;

Тернопільська область – 264 випадки/ 578 щеплень;

Харківська область – 623 випадки/ 198 щеплень;

Херсонська область – 227 випадків/ 1 940 щеплень;

Хмельницька область – 378 випадків/ 1 184 щеплення;

Черкаська область – 314 випадків/ 995 щеплень;

Чернівецька область – 105 випадків/ 475 щеплень;

Чернігівська область – 333 випадки/ 1 108 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Щеплення проводилось 241 мобільною бригадою з імунізації та 1 608 пунктами щеплення.

Станом на 7 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 525 881 людина.