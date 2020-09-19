В Украине за сутки госпитализировали рекордное количество больных COVID-19 – МОЗ

Об этом сегодня на брифинге сообщил министр охраны здоровья Максим Степанов.
“За прошедшие сутки в Украине заболело 3240 человек, из них 203 ребенка, а также 161 медицинский работник. Были госпитализированы 669 человек. Это – наибольшее количество госпитализации за все время пандемии. Вообще на сегодняшний день в наших больницах с подтвержденным или с подозрением на COVID-19 находится более 13 тысяч граждан. Хочу вам сказать, что, например, на 1 сентября их находилось 10 900 пациентов”, – сказал он.
Степанов добавил, что за последние сутки в Украине зафиксировано 48 летальных случаев, выздоровели 1268 пациентов.
“За время пандемии в Украине заболело 172 712 человек, из них 11 294 ребенка и 13 719 медработников. В общем, выздоровели 76 754 пациентов, летальных случаев 3516”, – резюмировал глава МОЗ.
- 14 сентября в Украине вступило в силу новое карантинное зонирование, которое согласовали на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
- Ранее Кабинет Министров в связи с ухудшением эпидемической ситуации с коронавирусом COVID-19 продлил адаптивный карантин в Украине до 31 октября 2020 включительно.
- Кроме того, Кабинет Министров принял решение о закрытии границ Украины на въезд иностранцам до 28 сентября.