Covid-19 Украина

обновлено 19.09.2020 в 11:02

Всего:

172712(+3240)

Болеют:

92442(+3240)

Выздоровели:

76754(+1268)

Умерло:

3516(+48)

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В Украине за сутки госпитализировали рекордное количество больных COVID-19 – МОЗ

За прошедшие сутки в Украине госпитализировали рекордное количество больных COVID-19 - 669 человек.

Суббота, 19 сентября 2020, 11:16

Об этом сегодня на брифинге сообщил министр охраны здоровья Максим Степанов.

“За прошедшие сутки в Украине заболело 3240 человек, из них 203 ребенка, а также 161 медицинский работник. Были госпитализированы 669 человек. Это – наибольшее количество госпитализации за все время пандемии. Вообще на сегодняшний день в наших больницах с подтвержденным или с подозрением на COVID-19 находится более 13 тысяч граждан. Хочу вам сказать, что, например, на 1 сентября их находилось 10 900 пациентов”, – сказал он.

Степанов добавил, что за последние сутки в Украине зафиксировано 48 летальных случаев, выздоровели 1268 пациентов.

“За время пандемии в Украине заболело 172 712 человек, из них 11 294 ребенка и 13 719 медработников. В общем, выздоровели 76 754 пациентов, летальных случаев 3516”, – резюмировал глава МОЗ.

  • 14 сентября в Украине вступило в силу новое карантинное зонирование, которое согласовали на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
  • Ранее Кабинет Министров в связи с ухудшением эпидемической ситуации с коронавирусом COVID-19 продлил адаптивный карантин в Украине до 31 октября 2020 включительно.
  • Кроме того, Кабинет Министров принял решение о закрытии границ Украины на въезд иностранцам до 28 сентября.
Теги: МОЗ, COVID-19, видео, Коронавирус, Максим Степанов, госпитализация, статистика

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