Об этом сегодня на брифинге сообщил министр охраны здоровья Максим Степанов.

“За прошедшие сутки заболело 5728 человек. Из них 311 детей, а также 203 медицинских работника. Были госпитализированы 990 человек – это наибольшее количество госпитализации за все время заболеваемости. На сегодняшнее утро у нас в больницах находится чуть более 19 тыс. пациентов толи с подтвержденным COVID-19, толи еще с не подтвержденным, но с соответствующими симптомами коронавирусной болезни “, – сказал он.

По словам Степанова, согласно стандарту, который установил МОЗ, подтверждение диагноза COVID-19 возможно не только по результатам ПЦР-теста, но и по клинической картине и по лабораторным показателям.

“За последние сутки зафиксировано 108 летальных случаев. Это такой печальный антирекорд, еще такого количества летальных случаев с диагнозом COVID-19 у нас не было. Еще раз хочу напомнить, что то, что мы показываем, мы учитываем всех без исключения людей, умерших, у которых была диагностирована коронавирусная болезнь COVID-19. Выздоровели в Украине 1920 пациентов. За все время пандемии в Украине заболело 256 тыс. 266 человек. Из них 16 тыс. 142 ребенка, а также 17 тыс. 596 медицинских работников. В общем выздоровели 112 тыс. 570 человек, а летальных случаев 4887”, – добавил глава МОЗ.