Об этом на брифинге заявил министр охраны здоровья Максим Степанов.
“Был госпитализирован 261 человек – к сожалению, это очередной наш антирекорд по госпитализации”, – заявил Степанов.
По его словам, во всех госпитализированных течение болезни тяжелое или средней тяжести.
Министр также отметил, что за время эпидемии в Украине заболели 4930 детей и 8654 медицинских работника. Из них за последние сутки – 77 детей и 78 медработников.
В стране за прошедшие сутки провели 33 384 тестирование, из них 15 427 ПЦР и 17 957 методом ИФА.
- В Украине по состоянию на 31 июля подтверждено 69 884 случаи COVID-19, за сутки – 1090 новых случаев.