За прошедшие сутки в Украине с COVID-19 госпитализировали 261 человека, что является наибольшим суточным количеством с начала епедемии.

Об этом на брифинге заявил министр охраны здоровья Максим Степанов.

“Был госпитализирован 261 человек – к сожалению, это очередной наш антирекорд по госпитализации”, – заявил Степанов.

По его словам, во всех госпитализированных течение болезни тяжелое или средней тяжести.

Министр также отметил, что за время эпидемии в Украине заболели 4930 детей и 8654 медицинских работника. Из них за последние сутки – 77 детей и 78 медработников.

В стране за прошедшие сутки провели 33 384 тестирование, из них 15 427 ПЦР и 17 957 методом ИФА.