В Украине за минувшие сутки, 9 сентября, коронавирусное заболевание подтвердили у 2582 человек.

Об этом свидетельствуют данные карты Совета национальной безопасности и обороны Украины по распространению коронавируса.

Также известно, что 1174 пациенты вчера выздоровели, а 44 – умерли от осложнений.

Больше всего за минувшие сутки больных обнаружили в Харьковской области (339), Киеве (298) и Тернопольской области (251). Более 100 человек из COVID-19 по 9 сентября обнаружили еще в шести областях (Львовская, Черновицкая, Ивано-Франковская, Ровенская, Винницкая, Хмельницкая).

Всего в Украине за все время эпидемии коронавирусное заболевания обнаружили в 145 612 человек, из которых выздоровели 65877, а 3023 умерли. 76712 человек продолжают лечиться от COVID-19.