Об этом говорится в сообщении МОЗ Украины.

По состоянию на 17 августа в Украине 92820 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2089 летальных, 48164 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 1464 новых случая. Всего проведено 1300289 тестирования методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 342 пациента.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область – 3234 случая;
  • Волынская область – 4707 случаев;
  • Днепропетровская область – 1750 случаев;
  • Донецкая область – 1094 случая;
  • Житомирская область – 2479 случаев;
  • Закарпатская область – 6329 случаев;
  • Запорожская область – 1118 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 6790 случаев;
  • Кировоградская область – 743 случая;
  • Киев – 10642 случаи;
  • Киевская область – 4554 случая;
  • Львовская область – 12 079 случаев;
  • Луганская область – 184 случая;
  • Николаевская область – 819 случаев;
  • Одесская область – 5062 случая;
  • Полтавская область – 557 случаев;
  • Ровенская область – 7716 случаев;
  • Сумская область – 891 случай;
  • Тернопольская область – 3817 случаев;
  • Харьковская область – 6156 случаев;
  • Херсонская область – 301 случай;
  • Хмельницкая область – 1618 случаев;
  • Черновицкая область – 7782 случая;
  • Черкасская область – 1165 случаев;
  • Черниговская область – 1233 случая.