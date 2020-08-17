В Украине за минувшие сутки, 16 августа, зафиксировано 1464 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом говорится в сообщении МОЗ Украины.

По состоянию на 17 августа в Украине 92820 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2089 летальных, 48164 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 1464 новых случая. Всего проведено 1300289 тестирования методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 342 пациента.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 3234 случая;

Волынская область – 4707 случаев;

Днепропетровская область – 1750 случаев;

Донецкая область – 1094 случая;

Житомирская область – 2479 случаев;

Закарпатская область – 6329 случаев;

Запорожская область – 1118 случаев;

Ивано-Франковская область – 6790 случаев;

Кировоградская область – 743 случая;

Киев – 10642 случаи;

Киевская область – 4554 случая;

Львовская область – 12 079 случаев;

Луганская область – 184 случая;

Николаевская область – 819 случаев;

Одесская область – 5062 случая;

Полтавская область – 557 случаев;

Ровенская область – 7716 случаев;

Сумская область – 891 случай;

Тернопольская область – 3817 случаев;

Харьковская область – 6156 случаев;

Херсонская область – 301 случай;

Хмельницкая область – 1618 случаев;

Черновицкая область – 7782 случая;

Черкасская область – 1165 случаев;

Черниговская область – 1233 случая.