Об этом говорится в сообщении МОЗ Украины.
По состоянию на 17 августа в Украине 92820 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2089 летальных, 48164 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 1464 новых случая. Всего проведено 1300289 тестирования методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 342 пациента.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область – 3234 случая;
- Волынская область – 4707 случаев;
- Днепропетровская область – 1750 случаев;
- Донецкая область – 1094 случая;
- Житомирская область – 2479 случаев;
- Закарпатская область – 6329 случаев;
- Запорожская область – 1118 случаев;
- Ивано-Франковская область – 6790 случаев;
- Кировоградская область – 743 случая;
- Киев – 10642 случаи;
- Киевская область – 4554 случая;
- Львовская область – 12 079 случаев;
- Луганская область – 184 случая;
- Николаевская область – 819 случаев;
- Одесская область – 5062 случая;
- Полтавская область – 557 случаев;
- Ровенская область – 7716 случаев;
- Сумская область – 891 случай;
- Тернопольская область – 3817 случаев;
- Харьковская область – 6156 случаев;
- Херсонская область – 301 случай;
- Хмельницкая область – 1618 случаев;
- Черновицкая область – 7782 случая;
- Черкасская область – 1165 случаев;
- Черниговская область – 1233 случая.
- С сегодняшнего дня, 17 августа, в Киеве немного усиливают карантин. Причина – рост количества случаев заболеваний COVID-19.