За прошедшие сутки, 18 марта, в Украине зафиксировали 15 850 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Это самый большой показатель с ноября 2020 года.

Об этом сообщил министр охраны здоровья Максим Степанов.

В частности, заболели 830 детей и 401 медработник.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано – 4 444 человека;

летальных случаев – 262;

выздоровели – 4592 человека;

осуществлено тестирований за сутки – 115 274 (в том числе методом ПЦР – 53 379, методом ИФА – 21 241, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 40 654).

За все время эпидемии в Украине:

заболело – 1 519 926 человек;

выздоровели – 1 248 782 лица;

летальных исходов – 29 515;

проведения ПЦР-тестов – 7 573 737.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1210), Львовской (1140), Киевской (1134), Харьковской (1085) и Винницкой (948) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 1210 случаев;

Винницкая область – 948 случаев;

Волынская область – 348 случаев;

Днепропетровская область – 716 случаев;

Донецкая область – 671 случай;

Житомирская область – 913 случаев;

Закарпатская – 546 случаев;

Запорожская область – 408 случаев;

Ивано-Франковская область – 506 случаев;

Киевская область – 1134 случая;

Кировоградская область – 158 случаев;

Луганская область – 147 случаев;

Львовская область – 1140 случаев;

Николаевская область – 419 случаев;

Одесская область – 935 случаев;

Полтавская область – 543 случая;

Ровенская область – 443 случая;

Сумская область – 489 случаев;

Тернопольская область – 628 случаев;

Харьковская область – 1085 случаев;

Херсонская область – 141 случай;

Хмельницкая область – 855 случаев;

Черкасская область – 536 случаев;

Черновицкая область – 584 случая;

Черниговская область – 347 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Отметим, что по данным СНБО, примерно такое же количество новых случаев коронавируса обнаруживали в ноябре 2020 года. В частности, 26 ноября было зафиксировано 15 331 случай, 27-го – 16 218, 28-го – 16 294.