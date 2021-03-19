Об этом сообщил министр охраны здоровья Максим Степанов.

В частности, заболели 830 детей и 401 медработник.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано – 4 444 человека;
  • летальных случаев – 262;
  • выздоровели – 4592 человека;
  • осуществлено тестирований за сутки – 115 274 (в том числе методом ПЦР – 53 379, методом ИФА – 21 241, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 40 654).

За все время эпидемии в Украине:

  • заболело – 1 519 926 человек;
  • выздоровели – 1 248 782 лица;
  • летальных исходов – 29 515;
  • проведения ПЦР-тестов – 7 573 737.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1210), Львовской (1140), Киевской (1134), Харьковской (1085) и Винницкой (948) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • Киев – 1210 случаев;
  • Винницкая область – 948 случаев;
  • Волынская область – 348 случаев;
  • Днепропетровская область – 716 случаев;
  • Донецкая область – 671 случай;
  • Житомирская область – 913 случаев;
  • Закарпатская – 546 случаев;
  • Запорожская область – 408 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 506 случаев;
  • Киевская область – 1134 случая;
  • Кировоградская область – 158 случаев;
  • Луганская область – 147 случаев;
  • Львовская область – 1140 случаев;
  • Николаевская область – 419 случаев;
  • Одесская область – 935 случаев;
  • Полтавская область – 543 случая;
  • Ровенская область – 443 случая;
  • Сумская область – 489 случаев;
  • Тернопольская область – 628 случаев;
  • Харьковская область – 1085 случаев;
  • Херсонская область – 141 случай;
  • Хмельницкая область – 855 случаев;
  • Черкасская область – 536 случаев;
  • Черновицкая область – 584 случая;
  • Черниговская область – 347 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Отметим, что по данным СНБО, примерно такое же количество новых случаев коронавируса обнаруживали в ноябре 2020 года. В частности, 26 ноября было зафиксировано 15 331 случай, 27-го – 16 218, 28-го – 16 294.