Об этом сообщил министр охраны здоровья Максим Степанов.
В частности, заболели 830 детей и 401 медработник.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 4 444 человека;
- летальных случаев – 262;
- выздоровели – 4592 человека;
- осуществлено тестирований за сутки – 115 274 (в том числе методом ПЦР – 53 379, методом ИФА – 21 241, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 40 654).
За все время эпидемии в Украине:
- заболело – 1 519 926 человек;
- выздоровели – 1 248 782 лица;
- летальных исходов – 29 515;
- проведения ПЦР-тестов – 7 573 737.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1210), Львовской (1140), Киевской (1134), Харьковской (1085) и Винницкой (948) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- Киев – 1210 случаев;
- Винницкая область – 948 случаев;
- Волынская область – 348 случаев;
- Днепропетровская область – 716 случаев;
- Донецкая область – 671 случай;
- Житомирская область – 913 случаев;
- Закарпатская – 546 случаев;
- Запорожская область – 408 случаев;
- Ивано-Франковская область – 506 случаев;
- Киевская область – 1134 случая;
- Кировоградская область – 158 случаев;
- Луганская область – 147 случаев;
- Львовская область – 1140 случаев;
- Николаевская область – 419 случаев;
- Одесская область – 935 случаев;
- Полтавская область – 543 случая;
- Ровенская область – 443 случая;
- Сумская область – 489 случаев;
- Тернопольская область – 628 случаев;
- Харьковская область – 1085 случаев;
- Херсонская область – 141 случай;
- Хмельницкая область – 855 случаев;
- Черкасская область – 536 случаев;
- Черновицкая область – 584 случая;
- Черниговская область – 347 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Отметим, что по данным СНБО, примерно такое же количество новых случаев коронавируса обнаруживали в ноябре 2020 года. В частности, 26 ноября было зафиксировано 15 331 случай, 27-го – 16 218, 28-го – 16 294.
- С 18 марта в Харьковской области усиливают карантин и переводят среднюю и старшую школу на дистанционное обучение.
- С пятницы, 19 марта, на территории львовской общины решили ввести усиленный карантин, который будет действовать до 28 марта.
- В ночь с пятницы на субботу в 00:00 20 марта в Киеве начинают действовать строгие карантинные ограничения.