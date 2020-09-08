В Украине за минувшие сутки подтвердили 2411 новых случаев коронавируса. Больше всего случаев зафиксировали в Киеве, Харьковской, Одесской и Львовской областях.

Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

Всего с начала пандемии в стране заболели 140 479 человек.

Количество связанных с COVID-19 смертей достигло 2934 (57 человек умер за прошедшие 24 часа). 63546 пациентов уже выздоровели (+940 сутки). Продолжают болеть 73999 пациентов.

Больше всего новых случаев в Киеве (+235), в Харьковской (230), Одесской (+196), Львовской (+192) и Тернопольской (+190) областях.