Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга аппарата СНБО Украины.
Наибольшее количество новых случаев выявили: в Харьковской области (403), Тернопольской области (337), Киеве (307), Одесской области (287), Львовской области (252), Днепропетровской области (176), Черновицкой области (144), Ивано-Франковской области (136), Донецкой области (129), Киевской области (128), Черниговской области (126), Запорожской области (115), Хмельницкой области (112), Ровенской области (106).
За сутки скончались 63 человека. С начала вспышки в Украине от осложнений COVID-19 умерли 3705 человек.
При этом выздоровели за сутки еще 1769 пациентов, что является рекордным показателем с начала эпидемии COVID-19 в Украине. Предыдущий такой рекорд был установлен накануне (выздоровели 1717 пациентов).
В общей сложности коронавирус в Украине преодолели 81 670 пациентов.
С начала вспышки в Украине зафиксировано 184 734 случая заражения COVID-19.
ОБНОВЛЕНО:
Как рассказал сегодня на брифинге министр охраны здоровья Украины Максим Степанов, за сутки было проведено 45 157 тестирований на коронавирус (из них 22 895 – методом ПЦР).
Согласно данным МОЗ Украины, коронавирусная болезнь обнаружена:
• Винницкая область – 5455 случаев;
• Волынская область – 7132 случая;
• Днепропетровская область – 4394 случая;
• Донецкая область – 2634 случая;
• Житомирская область – 5191 случай;
• Закарпатская область – 9343 случая;
• Запорожская область – 3149 случаев;
• Ивано-Франковская область – 12 811 случаев;
• Кировоградская область – 1024 случая;
• г. Киев – 20335 случаев;
• Киевская область – 8148 случаев;
• Львовская область – 19 045 случаев;
• Луганская область – 814 случаев;
• Николаевская область – 2643 случая;
• Одесская область – 12 130 случаев;
• Полтавская область – 1630 случаев;
• Ровенская область – 11 459 случаев;
• Сумская область – 3280 случаев;
• Тернопольская область – 12 069 случаев;
• Харьковская область – 15 908 случаев;
• Херсонская область – 868 случаев;
• Хмельницкая область – 5049 случаев;
• Черновицкая область – 13 448 случаев;
• Черкасская область – 3238 случаев;
• Черниговская область – 3537 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
По состоянию на утро 23 сентября поступило 3819 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 249 529 сообщений о подозрении на COVID-19.
- С 00 часов 00 минут 21 сентября (понедельник) в Украине начало действовать новое эпидемическое зонирование.
- Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций установила ограничения в регионах с красным уровнем эпидемической опасности с учетом предложений региональных комиссий. Они установлены с 00:00 часов 22 сентября 2020 года.