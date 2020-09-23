По состоянию на утро среды, 23 сентября, в Украине подтвердили 3497 случаев коронавируса COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга аппарата СНБО Украины.

Наибольшее количество новых случаев выявили: в Харьковской области (403), Тернопольской области (337), Киеве (307), Одесской области (287), Львовской области (252), Днепропетровской области (176), Черновицкой области (144), Ивано-Франковской области (136), Донецкой области (129), Киевской области (128), Черниговской области (126), Запорожской области (115), Хмельницкой области (112), Ровенской области (106).

За сутки скончались 63 человека. С начала вспышки в Украине от осложнений COVID-19 умерли 3705 человек.

При этом выздоровели за сутки еще 1769 пациентов, что является рекордным показателем с начала эпидемии COVID-19 в Украине. Предыдущий такой рекорд был установлен накануне (выздоровели 1717 пациентов).

В общей сложности коронавирус в Украине преодолели 81 670 пациентов.

С начала вспышки в Украине зафиксировано 184 734 случая заражения COVID-19.

ОБНОВЛЕНО:

Как рассказал сегодня на брифинге министр охраны здоровья Украины Максим Степанов, за сутки было проведено 45 157 тестирований на коронавирус (из них 22 895 – методом ПЦР).

Согласно данным МОЗ Украины, коронавирусная болезнь обнаружена:

• Винницкая область – 5455 случаев;

• Волынская область – 7132 случая;

• Днепропетровская область – 4394 случая;

• Донецкая область – 2634 случая;

• Житомирская область – 5191 случай;

• Закарпатская область – 9343 случая;

• Запорожская область – 3149 случаев;

• Ивано-Франковская область – 12 811 случаев;

• Кировоградская область – 1024 случая;

• г. Киев – 20335 случаев;

• Киевская область – 8148 случаев;

• Львовская область – 19 045 случаев;

• Луганская область – 814 случаев;

• Николаевская область – 2643 случая;

• Одесская область – 12 130 случаев;

• Полтавская область – 1630 случаев;

• Ровенская область – 11 459 случаев;

• Сумская область – 3280 случаев;

• Тернопольская область – 12 069 случаев;

• Харьковская область – 15 908 случаев;

• Херсонская область – 868 случаев;

• Хмельницкая область – 5049 случаев;

• Черновицкая область – 13 448 случаев;

• Черкасская область – 3238 случаев;

• Черниговская область – 3537 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

По состоянию на утро 23 сентября поступило 3819 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 249 529 сообщений о подозрении на COVID-19.