В Украине за минувшие сутки коронавирус COVID-19 выявили еще у 1616 человек.

Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга аппарата СНБО Украины.

За сутки скончались 27 человек. При этом 761 пациент выздоровел.

Больше всего новых случаев коронавируса выявили: в Харьковской области (204), во Львовской области (181), Черновицкой области (172), Ивано-Франковской области (169), Ровенской области (112), Закарпатской области (106), Одесской области (96), Киеве (88).

За все время эпидемии в Украине заболели 94 тысячи 436 человек (из них 2116 скончались, 48 тысяч 925 выздоровели).

Как рассказал сегодня на брифинге министр охраны здоровья Украины Максим Степанов, за сутки было проведено 28 тыс. 292 тестирования образцов на коронавирус (из них 15 тыс. 120 – методом ПЦР).

Согласно данным МОЗ Украины, коронавирусная болезнь обнаружена:

• Винницкая область – 3272 случая;

• Волынская область – 4792 случая;

• Днепропетровская область – 1772 случая;

• Донецкая область – 1100 случаев;

• Житомирская область – 2497 случаев;

• Закарпатская область – 6435 случаев;

• Запорожская область – 1154 случая;

• Ивано-Франковская область – 6959 случаев;

• Кировоградская область – 746 случаев;

• город Киев – 10730 случаев;

• Киевская область – 4620 случаев;

• Львовская область – 12 260 случаев;

• Луганская область – 185 случаев;

• Николаевская область – 832 случая;

• Одесская область – 5158 случаев;

• Полтавская область – 565 случаев;

• Ровенская область – 7828 случаев;

• Сумская область – 966 случаев;

• Тернопольская область – 3902 случая;

• Харьковская область – 6360 случаев;

• Херсонская область – 304 случая;

• Хмельницкая область – 1628 случаев;

• Черновицкая область – 7954 случая;

• Черкасская область – 1167 случаев;

• Черниговская область – 1250 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

По состоянию на утро 18 августа поступило 1868 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 151 885 сообщений о подозрении на COVID-19.