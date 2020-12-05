Об этом сообщил министр охраны здоровья Максим Степанов.
В частности, за минувшие сутки:
- госпитализировано – 1504 человека;
- летальных случаев – 226;
- выздоровели – 14724 человека;
- осуществлено тестирований за сутки – 67 533 (в том числе методом ПЦР – 44538, методом ИФА – 22995).
За все время эпидемии в Украине:
- заболело – 801 716 человек;
- выздоровели – 412 533 человека;
- летальных исходов – 13 421;
- проведения ПЦР-тестов – 4746772.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1541), Днепропетровской (1058), Одесской (1015), Запорожской (1001) и Киевской (995) областях.
Количество заболеваний в регионах:
- Киев – 78 291 случай;
- Винницкая область – 18 476 случаев;
- Волынская область – 25 793 случая;
- Днепропетровская область – 43282 случая;
- Донецкая область – 25 113 случаев;
- Житомирская область – 31 539 случаев;
- Закарпатская область – 24 330 случаев;
- Запорожская область – 35 722 случая;
- Ивано-Франковская область – 39 058 случаев;
- Киевская область – 42 410 случаев;
- Кировоградская область – 6071 случай;
- Луганская область – 6910 случаев;
- Львовская область – 49 380 случаев;
- Николаевская область – 20734 случая;
- Одесская область – 50 146 случаев;
- Полтавская область – 24 937 случаев;
- Ровенская область – 33 192 случая;
- Сумская область – 32 684 случая;
- Тернопольская область – 29 366 случаев;
- Харьковская область – 58 622 случая;
- Херсонская область – 11 731 случай;
- Хмельницкая область – 31 856 случаев;
- Черкасская область – 26 232 случая;
- Черновицкая область – 34924 случая;
- Черниговская область – 20 917 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
- Кабинет Министров Украины решил не продлевать карантин выходного дня. По всей стране будут действовать ограничения оранжевой зоны.