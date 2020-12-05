Об этом сообщил министр охраны здоровья Максим Степанов.

В частности, за минувшие сутки:

  • госпитализировано – 1504 человека;
  • летальных случаев – 226;
  • выздоровели – 14724 человека;
  • осуществлено тестирований за сутки – 67 533 (в том числе методом ПЦР – 44538, методом ИФА – 22995).

За все время эпидемии в Украине:

  • заболело – 801 716 человек;
  • выздоровели – 412 533 человека;
  • летальных исходов – 13 421;
  • проведения ПЦР-тестов – 4746772.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1541), Днепропетровской (1058), Одесской (1015), Запорожской (1001) и Киевской (995) областях.

Количество заболеваний в регионах:

  • Киев – 78 291 случай;
  • Винницкая область – 18 476 случаев;
  • Волынская область – 25 793 случая;
  • Днепропетровская область – 43282 случая;
  • Донецкая область – 25 113 случаев;
  • Житомирская область – 31 539 случаев;
  • Закарпатская область – 24 330 случаев;
  • Запорожская область – 35 722 случая;
  • Ивано-Франковская область – 39 058 случаев;
  • Киевская область – 42 410 случаев;
  • Кировоградская область – 6071 случай;
  • Луганская область – 6910 случаев;
  • Львовская область – 49 380 случаев;
  • Николаевская область – 20734 случая;
  • Одесская область – 50 146 случаев;
  • Полтавская область – 24 937 случаев;
  • Ровенская область – 33 192 случая;
  • Сумская область – 32 684 случая;
  • Тернопольская область – 29 366 случаев;
  • Харьковская область – 58 622 случая;
  • Херсонская область – 11 731 случай;
  • Хмельницкая область – 31 856 случаев;
  • Черкасская область – 26 232 случая;
  • Черновицкая область – 34924 случая;
  • Черниговская область – 20 917 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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