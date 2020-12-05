За прошедшие сутки, 4 декабря, в Украине зафиксировали 13 825 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 713 детей и 629 медработников.

Об этом сообщил министр охраны здоровья Максим Степанов.

В частности, за минувшие сутки:

госпитализировано – 1504 человека;

летальных случаев – 226;

выздоровели – 14724 человека;

осуществлено тестирований за сутки – 67 533 (в том числе методом ПЦР – 44538, методом ИФА – 22995).

За все время эпидемии в Украине:

заболело – 801 716 человек;

выздоровели – 412 533 человека;

летальных исходов – 13 421;

проведения ПЦР-тестов – 4746772.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1541), Днепропетровской (1058), Одесской (1015), Запорожской (1001) и Киевской (995) областях.

Количество заболеваний в регионах:

Киев – 78 291 случай;

Винницкая область – 18 476 случаев;

Волынская область – 25 793 случая;

Днепропетровская область – 43282 случая;

Донецкая область – 25 113 случаев;

Житомирская область – 31 539 случаев;

Закарпатская область – 24 330 случаев;

Запорожская область – 35 722 случая;

Ивано-Франковская область – 39 058 случаев;

Киевская область – 42 410 случаев;

Кировоградская область – 6071 случай;

Луганская область – 6910 случаев;

Львовская область – 49 380 случаев;

Николаевская область – 20734 случая;

Одесская область – 50 146 случаев;

Полтавская область – 24 937 случаев;

Ровенская область – 33 192 случая;

Сумская область – 32 684 случая;

Тернопольская область – 29 366 случаев;

Харьковская область – 58 622 случая;

Херсонская область – 11 731 случай;

Хмельницкая область – 31 856 случаев;

Черкасская область – 26 232 случая;

Черновицкая область – 34924 случая;

Черниговская область – 20 917 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.