Об этом проинформировал сегодня на брифинге министр охраны здоровья Украины Максим Степанов.
По его словам, также зафиксировано максимальное с начала вспышки в нашей стране количество летальных случаев.
“Украина установила очередной антирекорд. У нас за сутки заболели 2134 человека: из них 100 детей и 160 медработников… Было зафиксировано 40 летальных случаев. И это очередной грустный антирекорд, который установлен у нас во время пандемии”, – отметил Степанов.
При этом выздоровели 704 пациента.
Наибольшее количество случаев коронавируса за сутки выявили: в Харьковской области (242), Киеве (227), Черновицкой области (189), Львовской области (183), Ивано-Франковской области (168).
За все время эпидемии в Украине заболели 98 тысяч 537 человек: в том числе 6702 ребенка и 10 тысяч 83 медика.
С начала вспышки коронавирус преодолели 50 тыс. 441 пациент. В то же время скончались 2184 человека.
За минувшие сутки было проведено 40 тысяч 779 тестирований на коронавирус (из них 21 тыс. 698 исследований методом ПЦР).
Стоит отметить, что накануне сообщалось о 37 тыс. 771 тестировании на коронавирус (из них 19 тыс. 591 – методом ПЦР). Таким образом, количество тестирований за сутки выросло более чем на 3 тысячи.
Согласно данным МОЗ Украины, коронавирусная болезнь выявлена:
• Винницкая область – 3405 случаев;
• Волынская область – 4929 случаев;
• Днепропетровская область – 1873 случая;
• Донецкая область – 1156 случаев;
• Житомирская область – 2597 случаев;
• Закарпатская область – 6662 случая;
• Запорожская область – 1213 случаев;
• Ивано-Франковская область – 7290 случаев;
• Кировоградская область – 749 случаев;
• г. Киев – 11 172 случая;
• Киевская область – 4727 случаев;
• Львовская область – 12 631 случай;
• Луганская область – 204 случая;
• Николаевская область – 893 случая;
• Одесская область – 5408 случаев;
• Полтавская область – 594 случая;
• Ровенская область – 8091 случай;
• Сумская область – 1078 случаев;
• Тернопольская область – 4116 случаев;
• Харьковская область – 6849 случаев;
• Херсонская область – 321 случай;
• Хмельницкая область – 1768 случаев;
• Черновицкая область – 8297 случаев;
• Черкасская область – 1200 случаев;
• Черниговская область – 1314 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
По состоянию на утро 20 августа поступило 2439 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 156 685 сообщений о подозрении на COVID-19.
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