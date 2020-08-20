По состоянию на утро 20 августа в Украине зафиксирован новый рекордный показатель по COVID-19: за минувшие сутки подтверждено 2134 случая коронавируса. Впервые суточный показатель заболеваемости превысил отметку в 2 тысячи.

Об этом проинформировал сегодня на брифинге министр охраны здоровья Украины Максим Степанов.

По его словам, также зафиксировано максимальное с начала вспышки в нашей стране количество летальных случаев.

“Украина установила очередной антирекорд. У нас за сутки заболели 2134 человека: из них 100 детей и 160 медработников… Было зафиксировано 40 летальных случаев. И это очередной грустный антирекорд, который установлен у нас во время пандемии”, – отметил Степанов.

При этом выздоровели 704 пациента.

Наибольшее количество случаев коронавируса за сутки выявили: в Харьковской области (242), Киеве (227), Черновицкой области (189), Львовской области (183), Ивано-Франковской области (168).

За все время эпидемии в Украине заболели 98 тысяч 537 человек: в том числе 6702 ребенка и 10 тысяч 83 медика.

С начала вспышки коронавирус преодолели 50 тыс. 441 пациент. В то же время скончались 2184 человека.

За минувшие сутки было проведено 40 тысяч 779 тестирований на коронавирус (из них 21 тыс. 698 исследований методом ПЦР). Стоит отметить, что накануне сообщалось о 37 тыс. 771 тестировании на коронавирус (из них 19 тыс. 591 – методом ПЦР). Таким образом, количество тестирований за сутки выросло более чем на 3 тысячи.

Согласно данным МОЗ Украины, коронавирусная болезнь выявлена:

• Винницкая область – 3405 случаев;

• Волынская область – 4929 случаев;

• Днепропетровская область – 1873 случая;

• Донецкая область – 1156 случаев;

• Житомирская область – 2597 случаев;

• Закарпатская область – 6662 случая;

• Запорожская область – 1213 случаев;

• Ивано-Франковская область – 7290 случаев;

• Кировоградская область – 749 случаев;

• г. Киев – 11 172 случая;

• Киевская область – 4727 случаев;

• Львовская область – 12 631 случай;

• Луганская область – 204 случая;

• Николаевская область – 893 случая;

• Одесская область – 5408 случаев;

• Полтавская область – 594 случая;

• Ровенская область – 8091 случай;

• Сумская область – 1078 случаев;

• Тернопольская область – 4116 случаев;

• Харьковская область – 6849 случаев;

• Херсонская область – 321 случай;

• Хмельницкая область – 1768 случаев;

• Черновицкая область – 8297 случаев;

• Черкасская область – 1200 случаев;

• Черниговская область – 1314 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

По состоянию на утро 20 августа поступило 2439 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 156 685 сообщений о подозрении на COVID-19.