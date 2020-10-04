За добу в Україні підтвердили 4140 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга Совета нацбезопасности и обороны Украины.

За сутки умерли 44 больных COVID-19, выздоровели – 1370 человек.

Продолжают болеть 121 958 украинцев.

За сутки наибольшее количество новых случаев было зафиксировано в Киеве (407 заражений и 8 летальных случаев), в Харьковской области (414 случаев и 4 смерти) и в Житомирской области (281 случай, 1 человек умер).

За все время эпидемии в Украине – 226 462 заболевших, 4397 умерших и 100 107 выздоровевших.