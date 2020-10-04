Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга Совета нацбезопасности и обороны Украины.
За сутки умерли 44 больных COVID-19, выздоровели – 1370 человек.
Продолжают болеть 121 958 украинцев.
За сутки наибольшее количество новых случаев было зафиксировано в Киеве (407 заражений и 8 летальных случаев), в Харьковской области (414 случаев и 4 смерти) и в Житомирской области (281 случай, 1 человек умер).
За все время эпидемии в Украине – 226 462 заболевших, 4397 умерших и 100 107 выздоровевших.
- Накануне в Украине за сутки зафиксировали 4661 новый случай заражения коронавирусом. Это рекордный показатель.