Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны по распространению коронавируса.
Всего, по состоянию на 9:00 10 октября в Украине 256 266 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 4887 летальных, 112 570 пациентов выздоровели.
За прошедшие сутки 1920 пациентов выздоровели, а 108 – умерли, что является рекордным показателем смертности от начала эпидемии.
Больше всего больных в сутки обнаружили в Киеве (532), Харьковской (510), Хмельницкой (402) и Одесской (338) областях.
- Напомним, что ранее глава МОЗ Максим Степанов заявил, что Украина сейчас не может вводить полный локдаун, как это сделал Израиль или некоторые страны Европы, из-за роста случаев коронавируса COVID-19. Он отметил, что необходимо найти баланс между сохранением экономики и соблюдением карантинных ограничений. В связи с этим министр планирует провести консультации с экспертами.