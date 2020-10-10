В Украине за минувшие сутки, 9 октября, зафиксировали 5728 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны по распространению коронавируса.

Всего, по состоянию на 9:00 10 октября в Украине 256 266 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 4887 летальных, 112 570 пациентов выздоровели.

За прошедшие сутки 1920 пациентов выздоровели, а 108 – умерли, что является рекордным показателем смертности от начала эпидемии.

Больше всего больных в сутки обнаружили в Киеве (532), Харьковской (510), Хмельницкой (402) и Одесской (338) областях.