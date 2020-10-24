В Украине за сутки более 7 тысяч новых случаев COVID-19

Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности.
Всего за период эпидемии в Украине COVID-19 обнаружили у 337 410 человек. Из них 139 755 – выздоровели, а 6289 – умерли.
За прошедшие сутки выздоровели 2177 пациентов, а 125 – умерли.
Больше всего новых случаев за сутки обнаружили в Киеве (560), Харьковской (520), Житомирской (484), Львовской (469) и Хмельницкой (450) областях.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине качество лечения больных коронавирусом COVID-19 выше, чем в других странах Европы.