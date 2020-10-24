Covid-19 Украина

обновлено 24.10.2020 в 09:02

Всего:

337410(+7014)

Болеют:

191366(+7014)

Выздоровели:

139755(+2177)

Умерло:

6289(+125)

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В Украине за сутки более 7 тысяч новых случаев COVID-19

За прошедшие сутки, 23 октября, в Украине зафиксировали 7 014 новых случаев коронавируса COVID-19.

Суббота, 24 октября 2020, 09:01

Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности.

Всего за период эпидемии в Украине COVID-19 обнаружили у 337 410 человек. Из них 139 755 – выздоровели, а 6289 – умерли.

За прошедшие сутки выздоровели 2177 пациентов, а 125 – умерли.

Больше всего новых случаев за сутки обнаружили в Киеве (560), Харьковской (520), Житомирской (484), Львовской (469) и Хмельницкой (450) областях.

  • Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине качество лечения больных коронавирусом COVID-19 выше, чем в других странах Европы.
Теги: Коронавирус, РНБО, статистика

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