Об этом свидетельствуют данные аппарата СНБО.
В частности, за сутки в Украине подтвердили 8 тысяч 752 новых случая заражения коронавирусом COVID-19.
Умерли за прошедшие сутки 155 человек, а выздоровели 3902 пациентов.
Всего за весь период эпидемии в Украине выявлено 387 481 случаев коронавируса, из них 7196 человек умерли, еще 158 928 – выздоровели. Сейчас лечится 221 357 пациентов.
Больше всего новых случаев обнаружили в Киеве (781), Харьковской (622), Львовской (514), Одесской (507) и Черновицкой (385) областях.
- 30 октября Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций провела внеочередное заседание, на котором утвердила новое эпидемическое зонирование.