По состоянию на 31 октября, в Украине новый рекорд по количеству новых случаев заражения коронавируса COVID-19 и по количеству летальных исходов.

Об этом свидетельствуют данные аппарата СНБО.

В частности, за сутки в Украине подтвердили 8 тысяч 752 новых случая заражения коронавирусом COVID-19.

Умерли за прошедшие сутки 155 человек, а выздоровели 3902 пациентов.

Всего за весь период эпидемии в Украине выявлено 387 481 случаев коронавируса, из них 7196 человек умерли, еще 158 928 – выздоровели. Сейчас лечится 221 357 пациентов.

Больше всего новых случаев обнаружили в Киеве (781), Харьковской (622), Львовской (514), Одесской (507) и Черновицкой (385) областях.